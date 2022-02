Finanzen Mehr Gewinn für Luzerner, Ob- und Nidwaldner Raiffeisenbanken Kerngeschäft mit den Zinsen unter Druck. Hypothekarvolumen legt zu.

Kurt Sidler (links) ist im September als Präsident des Raiffeisen-Regionalverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden zurückgetreten. Bruno Poli ist sein Nachfolger. Bild: PD

Die 18 selbstständigen Banken des Raiffeisen-Regionalverbandes Luzern, Ob- und Nidwalden konnten im vergangenen Jahr den Gewinn um 1,7 Prozent auf 17,2 Millionen Franken steigern. Im Kerngeschäft mit den Zinsen resultierte ein leichter Rückgang um 0,9 Prozent auf 144,3 Millionen Franken, wie es in einer Mitteilung heisst. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft hat sich gegenüber dem Vorjahr hingegen verbessert und hat im Geschäftsjahr um 23,9 Prozent auf 30,3 Millionen Franken zugenommen. Der Handelserfolg fiel mit 9 Millionen Franken um 18,1 Prozent höher aus als im Vorjahr.

Das Hypothekarvolumen konnten die Luzerner, Ob- und Nidwaldner Raiffeisenbanken um 4 Prozent auf 13,5 Milliarden Franken steigern. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden sind hingegen leicht, um 17,8 Millionen Franken auf 4,8 Milliarden Franken, gesunken. Darin enthalten sind auch die Covid-19-Kredite an lokale Unternehmen, die im Vorjahr im Rahmen des Garantieprogramms des Bundes ausbezahlt wurden. Ein Teil der Covid-19-Kredite sei inzwischen bereits zurückbezahlt worden: Bei den hiesigen Raiffeisenbanken bestand per Ende 2021 kein erhöhter Wertberichtigungsbedarf.

Das hohe Vertrauen der Kundinnen und Kunden widerspiegle sich zudem im Zufluss der Kundeneinlagen um 6,4 Prozent auf 14,4 Milliarden Franken, heisst es in der Mitteilung weiter. Mit rund 2250 neuen Genossenschaftsmitglieder ist die Gesamtzahl auf über 172’500 angestiegen. Ebenfalls deutlich angestiegen sind die Depotvermögen. Per 31. Dezember 2021 beträgt der Depotbestand rund drei Milliarden Franken, was einer Zunahme von 23,5 Prozent entspricht.

An der Spitze des Regionalverbandes kam es kürzlich zu einem Wechsel. Kurt Sidler ist anlässlich der Delegiertenversammlung vom September 2021 als Regionalverbandspräsident zurückgetreten. Er war 20 Jahre im Regionalverband tätig, wovon er 16 Jahre als Präsident amtierte. Kurt Sidler hat die letzten Jahre insbesondere die Reform der Raiffeisengruppe stark mitgeprägt. Neuer Regionalverbandspräsident ist Bruno Poli. Er arbeitet seit 2001 bei Raiffeisen und ist Präsident der Raiffeisenbank Nidwalden, seit 2014 Vorstandsmitglied im Regionalverband Luzern, Ob- und Nidwalden und seit 2020 Präsident des neuen Rates aller Raiffeisenbanken. (mim)