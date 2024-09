Raiffeisen-Prozess, Tag 5 Genialer Deal oder Schattengeschäft mit Schmiergeld-Charakter: Welche Rolle spielte der Hochbegabte bei Raiffeisen? Am fünften Verhandlungstag trat mit Investnet-Co-Gründer Andreas Etter ein zentraler Hintermann erstmals in Erscheinung. Er konnte sogar das Gericht korrigieren.

Investnet-Mitgründer Andreas Etter vor dem Raiffeisen-Prozess im Zürcher Volkshaus. Ennio Leanza / KEYSTONE

Am fünften Verhandlungstag im Raiffeisenprozess trat mit dem 51-jährigen Ostschweizer Andreas Etter am Mittwoch erstmals ein Mann in Erscheinung, der im grössten Deal von Pierin Vincenz und Beat Stocker eine zentrale Rolle spielte.

Der frühere McKinsey-Berater und Banker war zusammen mit Peter Wüst Co-Gründer und Miteigentümer der KMU-Beteiligungsfirma Investnet, an der sich Raiffeisen ab 2012 mehrheitlich beteiligt hatte.

Jetzt geht es um dreistellige Millionenbeträge

Es geht in diesem Fall um das ganz grosse Geld. Allein den Kauf der 60-Prozent-Beteiligung an Investnet hatte sich Raiffeisen 100 Millionen Franken kosten lassen. Allerdings hat die Genossenschaftsbank davon erst 40 Millionen Franken bezahlt. Und die von Investnet gehaltenen Firmen sind in den vergangenen Jahren offensichtlich eingebrochen. Die Bank musste Wertberichtigungen auf Kredite im Umfang von 125 Millionen Franken vornehmen.

Wer ist Andreas Etter, dem die Staatsanwaltschaft Gehilfenschaft zu mehrfachem Betrug vorwirft und für den eine bedingte Freiheitsstrafe von zwei Jahren gefordert wird?

Sicherer und selbstbewusster Auftritt

Der Mann, der in der ersten Prozessphase aufgrund einer Corona-Infektion nicht anwesend sein konnte, bestätigte in der Befragung durch das Gericht mindestens in Teilen das Bild, das die Staatsanwaltschaft in der Anklage von ihm gezeichnet hatte: «Der Beschuldigte ist mit einer aussergewöhnlichen Arbeitskraft und soweit ersichtlich sogar mit einer kognitiven Hochbegabung gesegnet.»

Etter hinterliess einen überaus sicheren und selbstbewussten Eindruck. Keine Frage des Gerichts liess er unbeantwortet und in den Einzelheiten, in denen es um exakte Daten einer teilweise zehn Jahre zurückliegenden E-Mail-Korrespondenz ging, war das Erinnerungsvermögen des Beschuldigten so gut, dass er selbst das Gericht zu korrigieren vermochte.

Lohn für Leistung - so sieht der Beschuldigte die Beteiligung Stockers

Etter wollte eines klar stellen: Die Beteiligung, die er zusammen mit seinem (aufgrund einer Demenzerkrankung nicht mehr vernehmungsfähigen) Ex-Partner Peter Wüst 2011 dem Unternehmensberater und Vincenz-Vertrauten Beat Stocker einräumte, war als Entschädigung für eine klar vereinbarte Leistung gedacht. Das Trio hatte sich im Dezember 2011 darauf geeinigt, nach der Mehrheitsbeteiligung von Raiffeisen die verbleibenden 40 Prozent zu einem Drittel an Stocker zu überschreiben.

Etter erklärte wortreich, für welch ein Glück er die Partnerschaft mit Stocker zu jenem Zeitpunkt gehalten hatte. Ein ausgefuchster Profi im Private-Equity-Geschäft der zudem auch noch selber bereit war unternehmerisches Risiko einzugehen, etwas Besseres hätte der ehrgeizigen Investnet-Gruppe kaum unterkommen können.

Die Staatsanwaltschaft spricht von Schmiergeld

Im Urteil der Staatsanwaltschaft war die Einbindung Stockers aber von Beginn weg darauf ausgelegt, im Hinblick auf eine Übernahme von Raiffeisen einen möglichst hohen Preis zu erlangen. Die Klägerin spricht denn auch konsequent von einer Schattenbeteiligung mit Schmiergeldcharakter. Freilich war Stocker nur Berater von Raiffeisen.

Wenn schon hätte es dort Pierin Vincenz gebraucht, der als CEO Einfluss auf die Transaktion hätte nehmen müssen und können. Die Klägerin fand denn auch einen ganzen Haufen von Indizien, dass Vincenz Anspruch auf die eine Hälfte von Stockers Schattenbeteiligung hatte. Die wichtigsten dieser Indizien wollte Etter aber nie gesehen haben. Das alles lief offenbar allein über den Tisch von Peter Wüst.

Überweisung brachte Fall ins Rollen

Fakt ist, dass Raiffeisen am Ende bereit war, für Investnet einen hohen Preis zu bezahlen. Die ersten 17 Millionen Franken flossen 2015, wovon Etter und Wüst knapp sechs Millionen Franken an Stocker weiterreichten. Dieser überwies kurz darauf 2,9 Millionen Franken an Vincenz.

Die Überweisung wurde 2016 via Inside Paradeplatz publik und brachte den ganzen Raiffeisen-Fall ins Rollen. Stocker stellt diese und alle anderen Zahlungen an Vincenz Darlehen dar. Die Klägerin hat auch diesbezüglich fleissig Indizien gesammelt, die für das Muster einer Beutenteilung sprechen.