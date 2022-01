Recycling Plastiksammlung bei der Migros Luzern bleibt bestehen Die Zentralschweizer Abfallverbände und der Detailhändler ziehen ein positives Fazit. Rund 180 Tonnen Plastik konnte die Migros Luzern bislang sammeln.

Die Recyclingquote soll künftig erhöht werden. Bild: PD

Seit Mai 2021 bietet die Migros Luzern in fast allen Zentralschweizer Filialen eine Plastiksammlung an. Möglich macht dies eine Kooperation mit den Zentralschweizer Abfallverbänden. Nun ziehen die Akteure ein erstes Fazit. Das System funktioniere einwandfrei und werde geschätzt, heisst es in einer Mitteilung. Rund 180 Tonnen Plastik konnte die Migros Luzern bis Ende 2021 sammeln, im bisherigen Spitzenmonat Dezember waren es knapp 40 Tonnen. «Wir sind sehr zufrieden damit, wie die Sammlung angelaufen ist. Nachhaltigkeit und Recycling beschäftigen unsere Kundschaft stark», sagt Sandra Stöckli, Leiterin Super-/Verbrauchermarkt der Migros Luzern.

Besonders erfreulich sei die hohe Sammelqualität: Es werde kaum falsches oder stark verschmutztes Material in die Sammelcontainer eingeworfen – was sich wiederum positiv auf die Recyclingquote auswirke. Damit wird der Anteil an gesammeltem Material beziffert, welcher der Kunststoffindustrie wieder als Ausgangsmaterial für neue Verpackungen und Produkte zur Verfügung steht. Gemäss ersten Analysen liegt dieser aktuell bei rund 50 Prozent. «Mit dieser Quote haben wir unser Ziel für die Anfangsphase erreicht und sind auf Kurs», so Christine Wiederkehr-Luther, Leiterin Nachhaltigkeit der Migros-Gruppe, «längerfristig möchten wir bis zu 70 Prozent erreichen. Denn: Je höher der Anteil an Plastik, der rezykliert wird, desto grösser ist auch der ökologische Nutzen der Sammlung.»

Aufgrund der positiven Erkenntnisse soll die Plastiksammlung auch künftig bestehen bleiben. Die Zentralschweizer Abfallverbände definieren aktuell die Bedingungen für eine Fortführung. «Wir sind zuversichtlich, diese sinnvolle Dienstleistung in unseren Filialen beibehalten und weiter vorantreiben zu können. Mit unserem grosszügigen Filialnetz, der Möglichkeit, das gesammelte Plastik ohne Zusatzfahrten zu transportieren und in der Migros-Eigenindustrie für Verpackungen wiederzuverwenden, tragen wir massgeblich dazu bei, die Sammlung ökologisch und effizient zu betreiben», so Sandra Stöckli. (mim)