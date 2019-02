Red Bull verkauft so viele Dosen wie noch nie Der Getränkehersteller wächst vor allem in den Schwellenländern.

Energy-Drinks von Red Bull in einer Denner-Filiale in Zürich. Bild: Gaetan Bally/Keystone (3. März 2011)

Der Energy-Drink-Hersteller Red Bull hat im Jahr 2018 so viele Getränkedosen verkauft wie noch nie zuvor. Das Geschäft wächst vor allem in Schwellenländern wie Indien oder Brasilien. Red Bull steigerte seinen Umsatz im vergangenen Jahr um 3,8 Prozent auf 5,5 Milliarden Euro. Insgesamt seien 6,79 Milliarden Dosen Red Bull verkauft worden, teilte das österreichisch-thailändische Unternehmen gestern auf seiner Internetseite mit. Hauptgründe seien die Nachfrage in Indien (+30 Prozent), Brasilien (+22 Prozent), Osteuropa (+22 Prozent) und Deutschland (+12 Prozent). Das Unternehmen beschäftigt weltweit 12200 Mitarbeiter. (sda)