Remo Burkart wird Niederlassungsleiter Zürich der Jörg Lienert AG Die Luzerner Kaderpersonalvermittlungsfirma befindet sich mitten im Generationenwechsel.

Remo Burkart (39). Bild: PD

Der gebürtige Luzerner Remo Burkart (39) wird neuer Niederlassungsleiter Zürich der Jörg Lienert AG. Dies teilt die Luzerner Kaderpersonalvermittlungsfirma mit. Burkart sei vor zwei Jahren als Mandatsleiter in der Niederlassung Zürich der Jörg Lienert AG eingestiegen. Er löse in seiner neuen Funktion per 1. Januar 2019 Tobias Lienert (34) ab, der sich seinerseits neben der Mandatstätigkeit unter anderem auf den Aufbau von neuen Märkten konzentrieren wird.

Mit der Berufung von Burkart setze man ein Zeichen, «neben den langjährigen, bestandenen Mitarbeitenden auch auf dieser Führungsebene den Generationenwechsel einzuläuten». Die operative Führung der Jörg Lienert AG, die 30 Mitarbeitende beschäftigt, wurde 2013 an Markus Theiler übergeben. Gründer und Inhaber Jörg Lienert ist weiter Verwaltungsratspräsident. Sein Sohn Tobias Lienert ist seit drei Jahren stellvertretender Geschäftsführer und Mitglied des Verwaltungsrates.

Die Jörg Lienert AG hat ihren Sitz in Luzern und unterhält Niederlassungen in Zug, Zürich, Basel und Bern. Zu den Kunden zählen laut Angaben des Unternehmens KMU, Konzerne, Behörden, Vereine und Stiftungen. (lb)