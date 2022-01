Uhren und Schmuck Richemont-Zahlen befeuern Nachfrage nach Luxusgüter-Aktien Reissender Schmuckabsatz im Weihnachtsgeschäft überrascht Investoren und Analysten gleichermassen. Auch Swatch-Aktien bekommen Auftrieb.

Viele Edelsteine in einem Collier der Richemont-Marke Van Cleef & Arpels. South China Morning Post

Die Luxusgüterbranche boomt, als ob es kein Morgen mehr gäbe. Der in Genf ansässige Schmuck- und Uhrenhersteller Richemont hat seine Verkäufe im dritten Quartal des laufenden Geschäftsjahres, das heisst von Oktober bis Dezember 2021, um 35 Prozent auf 5,7 Milliarden Euro gesteigert. Verglichen mit dem Weihnachtsquartal vor Ausbruch der Pandemie im Jahr 2019 weist Richemont ein Umsatzplus von 1,5 Milliarden Euro aus.

Aktien steigen im Morgenhandel um gegen 10 Prozent

Die kräftige Belebung des Luxusgütergeschäfts wird in Finanzmarktkreisen zwar schon seit geraumer Zeit vorweggenommen, doch die Leistung von Richemont im Berichtsquartal hat selbst die grössten Optimisten überrascht. Dementsprechend lagen die Aktien im Morgenhandel der Six Swiss Exchange gegen 10 Prozent im Plus. Gut die Hälfte dieses Kursgewinns blieb den Aktionären bis zum Abend erhalten.

Ausschlaggebend für das starke Verkaufswachstum waren die amerikanischen Konsumentinnen und Konsumenten. Richemont realisierte in der Region Amerika eine Zunahme des Umsatzes um 59 Prozent auf 1,3 Milliarden Euro im Quartal. Auch in Europa legten die Verkäufe um 44 Prozent zu. Indessen habe sich der chinesische Markt auf hohem Niveau «konsolidiert» (+7 Prozent), schreibt Richemont in einer Mitteilung.

Das Geschäft läuft auch ohne chinesische Touristen

Bemerkenswert sind die hohen Wachstumsraten von Richemont und anderen Luxusgüterherstellern auch vor dem Hintergrund, dass der internationale Tourismus, der in den Jahren vor der Pandemie immer ein wichtiger Motor für die Branchenkonjunktur gewesen war, seit zwei Jahren de facto stillsteht. Offensichtlich haben die staatlichen Wirtschaftsbelebungsprogramme und die expansive Politik der Notenbanken die Stimmung der lokalen Konsumenten genügend angehoben, um den Ausfall des Tourismusfaktors zu kompensieren.

Die UBS schätzt in einer aktuellen Studie, dass sich die Luxusgüterhersteller in den vergangenen zwei Pandemiejahren auch vermehrt mit Preiserhöhungen beholfen haben. Diese beliefen sich 2020 auf durchschnittlich rund 5 Prozent und 2021 auf durchschnittlich gut 3 Prozent. Vor dem Hintergrund der in vielen Ländern stark gestiegenen Teuerung könnten sich die Preiserhöhungen im laufenden Jahr noch beschleunigen, glauben die UBS-Analysten. Das Richemont-Label Cartier gehöre neben Chanel, Hermès und Dior zu den Marken mit der grössten Preismacht, heisst es in der Studie. Diesen Marken werden 2022 Preiserhöhungen im zweistelligen Prozentbereich zugetraut.

Den Investoren gefällt die Preismacht starker Luxusmarken

Vor diesem Hintergrund haben sich die Aktien vieler Luxusgüterfirmen schon im vergangenen Jahr weit überdurchschnittlich gut entwickelt. So sind die Richemont-Valoren 2021 um rund 60 Prozent stärker gestiegen als der europäische Gesamtmarktindex MSCI. Nicht zu den grossen Gewinnern zählten 2021 die Aktien des führenden Schweizer Uhrenherstellers Swatch Group, die im vergangenen Jahr aus dem Index der 20 wertvollsten Unternehmen an der Börse ausgeschieden waren.

Obschon das Uhrensegment mit einem Umsatzplus von 29 Prozent deutlich weniger als der Schmuckbereich (+55 Prozent) zum starken Quartalsergebnis von Richemont beitragen konnte, gaben die Zahlen des Genfer Konzern gestern auch den Aktien der Bieler Swatch Group Auftrieb. Die Inhaberpapiere avancierten um 2,6 Prozent auf nahezu 300 Franken. Dennoch hat sich in der Börsenbewertung zwischen Swatch Group und Richemont eine Schere aufgetan. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Bieler mit ihren Flaggschiffmarken Omega und Longines eine weniger starke Preismacht ausüben können als dies Richemont mit Cartier gelingt.