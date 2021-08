Rieter Runde 2 im Machtkampf: Die zwei angezeigten Verwaltungsräte treten zurück – aus gutem Grund Luc Tack und Stefaan Haspeslagh treten zurück, im Gegenzug zieht Rieter seine Strafanzeige zurück.

Luc Tack (l.) und Stefaan Haspeslagh verlassen Rieter als Verwaltungsräte, nicht aber als Aktionäre. James Arthur Gekiere / imago stock&people

Eins zu Null für den Rieter-Verwaltungsrat rund um Peter Spuhler: Die angezeigten Verwaltungsräte Luc Tack und Stefaan Haspeslagh treten mit sofortiger Wirkung aus dem Verwaltungsrat zurück, wie Rieter bekannt gibt. Das hätten die beiden am Montag, 30. August 2021, bekanntgegeben.

Im Gegenzug wird Rieter nach eigenen Angaben den Strafverfolgungsbehörden mitteilen, dass «kein Interesse an einer Weiterführung des Strafverfahrens bestehe», also an jenem Verfahren, das der Verwaltungsrat des Maschinenherstellers selber initiiert hatte, indem er am 16. August bei der Zürcher Staatsanwaltschaft Strafanzeige gegen Tack und Haspeslagh eingereicht hatte.

Diese hätten «verwaltungsratsinterne Informationen dazu benutzt», um den Kauf von ins Schlingern geratenen Tochterfirmen von Saurer mit einem eigenen Kaufangebot über Tacks Firmengruppe Picanol Rieter zu konkurrenzieren.

Mit den Strafanzeigen sollten offensichtlich Tack und Haspeslagh zum Rücktritt gezwungen werden. Der Plan ist aufgegangen. Der Verwaltungsrat begrüsst nun, dass eine «gemeinsame Lösung gefunden werden konnte», die im Interesse der beiden Textilmaschinenhersteller Rieter und Luc Tacks Picanol sei.

Die Picanol-Gruppe bleibt die zweitgrösste Aktionärin

Ganz abgeschlossen ist das Kapitel noch nicht: Denn die Picanol-Gruppe bleibt gemäss Luc Tack Aktionärin von Rieter. Diese hatte erst im Frühjahr das Aktienpaket von Michael Piepers Artemis-Gruppe übernommen

und hält nun 11,7 Prozent an Rieter. Tack ist Chef und Mehrheitsaktionär von Picanol, Haspeslagh, dessen Finanzchef und Verwaltungsratspräsident. Er war erst im April in den Rieter-Verwaltungsrat gewählt worden.