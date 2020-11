Rochade bei BDO Schweiz: Der Horwer Thomas Studhalter steigt zum CEO auf Vorgänger Werner Schiesser gibt die Leitung ab. Ausserdem wird auch die Zentralschweizer Organisation des Wirtschaftsprüfers neu aufgestellt.

(mim) Beim Wirtschaftsprüfungs-, Treuhand- und Beratungsunternehmen BDO Schweiz kommt es zu Veränderungen in der Geschäftsleitung. Per 1. Januar 2021 tritt Thomas Studhalter die Position als CEO von BDO an.

Thomas Studhalter. PD

Er folgt auf Werner Schiesser, der die Leitung des Unternehmens nach zehnjähriger Tätigkeit und nach Ablauf seiner Amtszeit abgibt, wie BDO in einer Mitteilung schreibt. Unter der Leitung von Werner Schiesser habe BDO die Herausforderungen in einem digitalisierten Umfeld angenommen und die digitale Transformation vorangetrieben, heisst es weiter.

Werner Schiesser PD

Der 51-jährige Thomas Studhalter wohnt mit seiner Familie in Horw. Der Betriebsökonom und diplomierte Wirtschaftsprüfer stiess 2014 als Leiter Treuhand Luzern zu BDO. Seit September 2015 ist er verantwortlich für den Bereich Treuhand in der Region Zentralschweiz und Mitglied der Regionaldirektion Zentralschweiz.

Infolge Amtszeitbeschränkung stehen per 1. Januar 2021 zudem zwei weitere Wechsel in der Geschäftsleitung von BDO an. Die beiden Produktbereichsleiter Markus Helbling (Leiter Treuhand) und Martin Nay (Leiter Wirtschaftsprüfung) geben ihre Verantwortung ab und scheiden aus der Geschäftsleitung von BDO aus. Ihre Nachfolge übernehmen Marcel Rohrer (38) als Leiter Treuhand und Beat Rüfenacht (45) als Leiter Wirtschaftsprüfung.

Neue Mitglieder der Regionaldirektion Zentralschweiz

Studhalters bisherige Position als Regionenverantwortlicher Treuhand Zentralschweiz hat Beat Spichtig per 1. April 2020 übernommen. Der Betriebsökonom und diplomierte Treuhandexperte ist seit 1994 bei BDO in der Zentralschweiz tätig, seit 2009 leitet er die BDO-Niederlassung in Sarnen.

Beat Spichtig PD

Als neuer Regionenverantwortlicher Treuhand wird er auch weiterhin die Niederlassung Sarnen direkt leiten. Zudem wurde die Abteilung Treuhand Luzern in seinen Führungsbereich integriert.

Michael Bitzi PD

Um der Bedeutung und den individuellen Bedürfnissen der BDO-Niederlassungen in der Zentralschweiz gerecht zu werden, wurde ausserdem die neue Führungsfunktion des Gesamtleiters der Niederlassungen in der Zentralschweiz geschaffen. Michael Bitzi hat diese Position ebenfalls per 1. April 2020 übernommen. Der diplomierte Wirtschaftsprüfer und Treuhänder mit eidgenössischem Fachausweis kann auf über 30 Jahre Berufserfahrung bei BDO zurückblicken. Seit 2013 leitet er die Niederlassung Zug. Diese wird er auch weiterhin direkt führen. In seinen Führungsbereich werden ergänzend die Niederlassungen Altdorf und Sursee integriert.

Leiter der Regionaldirektion Zentralschweiz und Verwaltungsratspräsident von BDO bleibt Heinz Vogel.