Roger Federer bringt Schuhmarke On grossen Erfolg Zu den Gewinnern des Jahres darf sich auch die Zürcher Sportschuh-Firma On zählen. Mit dem Einstieg von Tennis-Star Roger Federer ist der Laufschuhmarke ein Coup gelungen.

Roger Federer mit den Gründern von On. George Chinsee/WWD

On wurde 2010 vom Duathlon-Weltmeister Olivier Bernhard zusammen mit David Allemann und Caspar Coppetti gegründet. Federer ist nicht nur Markenbotschafter, sondern auch Investor. «Es reizte mich, einem jungen Schweizer Unternehmen, das schnell wächst, zu helfen. Und auch die Jungs haben mir gefallen», sagte der Baselbieter im November, als sein Einstieg bei On bekannt wurde.

Er werde bei der Entwicklung von Schuhen mithelfen, seine Meinung zum Design äussern und auch Tipps in Sachen Marketing geben. In der Schweiz gilt der Sportschuh-Hersteller als Marktführer, in Deutschland ist die Firma auf Platz vier vorgerückt. Im nächsten Jahr werden die ersten On-Schuhe auf den Markt kommen, bei denen Roger Federer mitgearbeitet hat.