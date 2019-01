Root: Neue Mitglieder in der Geschäftsleitung von Sage Der Softwarehersteller Sage erweitert die Schweizer Geschäftsleitung. Neu verstärken Massimo Collu sowie Traugott Emrich das Management.

Die Geschäftsleitung von Sage Schweiz: v. l.: Traugott Emrich, Rolf Gysin, Tobias Ackermann, Thomas Hersche, Massimo Collu, Urs Weber. (Bild: PD)

Massimo Collu stösst als neuer «Director Channel Sales» und Mitglied der Geschäftsleitung zu Sage. Er war unter anderem bei Firmen wie HP, Avid, Adobe und Citrix für die strategische Neuausrichtung der Funktionen «Channel» und «Alliance» verantwortlich, schreibt Sage in einer Mitteilung. Massimo Collu soll den Ausbau der Schweizer Partnerlandschaft weiter vorantreiben und Sage in der französischen und italienischen Schweiz wieder stärker positionieren. Die Stelle des Directors Channel Sales war bisher nicht Teil der Geschäftsleitung und wurde mit Massimo Collu neu besetzt.

Traugott Emrich verstärkt die Geschäftsleitung als neuer «Director Customer Support». Er war über 25 Jahre in zahlreichen strategischen Positionen im Customer Service bei Oracle tätig. In seiner Funktion verantwortet er in enger Abstimmung mit der Produktentwicklung den marktgerechten Ausbau der Lösungen mit innovativer Technologie. Er wird zudem die Führung bei Sage Schweiz hinsichtlich des Ausbaus der Cloud Services übernehmen. Emrich ersetzt Christoph Grob, der auf eigenen Wunsch aus der Geschäftsleitung austritt und wieder als Teammitglied im Customer Support bei Sage tätig ist.

Bereits seit 1. Juli 2018 ist Thomas Hersche, Director Sales, neues Geschäftsleitungsmitglied der Firma mit Sitz in Root. Sein Vorgänger Stephan Bischof hat das Unternehmen im April verlassen. Weiter verpflichtet das Unternehmen René Albert als neuen Head of Business Development.

Das Management bestehend zudem aus Tobias Ackermann (Country Manager), Urs Weber (Director Product Delivery) und Rolf Gysin (Director Professional Services). (pd/zfo)