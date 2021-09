Rothenburg Patrick Lobsiger wird CEO des Bäckereienzulieferers Pistor Der aktuelle Marketingchef der Coop-Tochter Transgourmet und ehemalige Office-World-CEO wechselt nächstes Jahr auf den Chefposten von Pistor.

Wird im nächsten Frühjahr Pistor-CEO: Patrick Lobsiger. Bild: PD

Per 1. April 2022 wird Patrick Lobsiger neuer CEO des Lebensmittel-Grosshändlers Pistor. Dies teilt das Unternehmen mit Sitz in Rothenburg mit. Der 41-Jährige ist seit Anfang 2020 als Chief Marketing & Procurement Officer bei Transgourmet tätig. Das Grosshandelsunternehmen mit Sitz in Basel gehört zur Coop-Gruppe. Davor war Lobsiger zwischen 2018 und 2020 Chef der Office-World-Gruppe, die bis vor vier Jahren zur Migros gehörte. In den vorangehenden Jahren hatte er verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem bei Amazon, Aldi Suisse und Unilever.

Nach Abschluss der Berufslehre studierte Patrick Lobsiger Betriebswirtschaftslehre und absolvierte ein internationales MBA-Programm in Madrid. Der gebürtige Schaffhauser lebt mit seiner Familie in Staufen AG.

Der langjährige CEO Markus Lötscher tritt ab. Bild: PD

Lobsiger folgt auf Markus Lötscher, der nach 14 Jahren CEO-Tätigkeit zurücktritt. Unter der Leitung von Markus Lötscher sei Pistor zu einem führenden Grosshandelsunternehmen in der Schweiz geworden, heisst es in der Mitteilung weiter. Meilensteine seines Wirkens seien die fokussierte strategische Ausrichtung der Firma, die modernisierte Logistikinfrastruktur, die forcierte Digitalisierung der Prozesse sowie der Ausbau der ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit gewesen.

Anfang Jahr schrieb Markus Lötscher in einem Brief an Kunden und Genossenschafter, es brauche Veränderungen, damit sich Pistor weiterentwickle. «Die Geschäftsleitung harmoniert gut und ist erfolgreich unterwegs, aber sie darf nicht überaltern. Ich bin der Meinung, dass zuerst der CEO gehen soll, damit sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin in den nächsten Jahren ein eigenes Team aufbauen kann», so Lötscher damals. An der Generalversammlung vom 17. Mai 2022 wird sich Markus Lötscher offiziell verabschieden.

Von der Pandemie hart getroffen

Bis 2019 ist Pistor jedes Jahr gewachsen. Während der Pandemie habe sich Markus Lötscher als erfolgreicher Krisenmanager bewiesen, heisst es in der Mitteilung weiter. Er habe Pistor «mit viel Fingerspitzengefühl durch die anspruchsvolle Zeit navigiert». Finanziell hat Pistor 2020 stark unter der Pandemie gelitten. Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr um rund 17 Prozent auf 535,4 Millionen Franken. Unter dem Strich resultierte ein kleiner Betriebsgewinn.

Die als Genossenschaftsholding organisierte Pistor-Gruppe beliefert mit ihren rund 540 Mitarbeitenden unter anderem Bäckereien, Gastrounternehmen und Pflegeheime. Zudem bietet das Unternehmen auch Dienstleistungen für die Spitallogistik an.