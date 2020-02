Rothenburger Softwarehersteller Opacc wächst stark Der Luzerner Software-Anbieter hat letztes Jahr 17 neue Stellen geschaffen. Der Umsatz wuchs um 10 Prozent.

Der Eingang des Hauptsitzes von Opacc in Rothenburg. PD

Der Rothenburger Softwarehersteller Opacc hat ein gutes Jahr hinter sich. Wie das Unternehmen mitteilt, sei das erste volle Geschäftsjahr im Opacc Campus Rothenburg das beste in der über 30-jährigen Firmengeschichte gewesen. Opacc ist Ende 2018 von Kriens nach Rothenburg gezogen. Dieser Umzug habe sich gelohnt, heisst es in der Mitteilung.

Opacc-CEO Beat Bussmann.

So konnte der Umsatz um mehr als 10 Prozent gesteigert werden. Absolute Zahlen nennt die Firma nicht. 17 neue Stellen konnten letztes geschaffen werden, davon die meisten in Rothenburg. Von den insgesamt rund 150 Angestellten arbeiten aktuell rund 90 Prozent in Rothenburg. Im vergangenen Jahr kamen zudem 1500 neue Anwender für die Opacc-Software hinzu.

Die Zahlen sprechen also für Opacc. «Noch schöner für uns ist aber die Erkenntnis, dass uns grössere Unternehmen vermehrt als Partner in Betracht ziehen. Der Opacc Campus erschliesst uns quasi ein neues Geschäftspotenzial in einem anderen Segment», lässt sich Gründer und CEO Beat Bussmann in der Mitteilung zitieren.

Blick ins Innere des Hauptsitzes. PD

Auf den Fachkräftemangel im Informatik-Sektor reagierte Opacc im vergangenen Jahr laut eigenen Angaben mit verschiedensten Massnahmen. Das angenehme Arbeitsklima im neuen Opacc Campus gehöre ebenso dazu wie flexible Arbeitszeiten, faire Bewerbungsprozesse und die Initiative «Friendly Work Space». Work-Life-Balance wie auch die Unterstützung für Aus- und Weiterbildung seien weitere Grundpfeiler für gute und stabile Arbeitsverhältnisse. Zwei breit angelegte Kampagnen für die Personalgewinnung hätten zudem «erfreulich viele Anfragen» generiert.