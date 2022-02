Rücktritt Tech-Milliardär und Trump Unterstützer Peter Thiel tritt als Verwaltungsrat bei Meta zurück Paypal-Mitgründer Thiel verlässt Meta, um sich wieder der Politik zu widmen.

Der milliardenschwere Tech-Investor Peter Thiel und Berater des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump verlässt den Verwaltungsrat der Facebook-Muttergesellschaft Meta. Carolyn Kaster / AP

Der Facebook-Investor und Tech-Milliardär Peter Thiel zieht sich aus dem Verwaltungsrat des Internetriesen Meta zurück. Das gab der Konzern am Montag nach US-Börsenschluss bekannt. Facebook-Gründer Mark Zuckerberg äusserte sich dem langjährigen Investor gegenüber positiv: «Peter war ein wertvolles Mitglied unseres Vorstands und ich bin zutiefst dankbar für alles, was er für unsere Firma getan hat - angefangen damit, dass er an uns geglaubt hat, als es nur wenige andere taten, bis hin dazu, dass er mir so viele Lektionen über Unternehmen, Wirtschaft und die Welt beigebracht hat.»

Thiel verlässt das Unternehmen zu einer schwierigen Zeit: Letzten Donnerstag verlor die Aktie des Dachkonzerns Meta ganze 25,8 Prozent und das Unternehmen somit fast 200 Milliarden Dollar an Wert.

Thiel widmet sich der Politik

Laut der «Washington Post» plant der 54-Jährige seine Energien auf die Zwischenwahlen 2022 zu konzentrieren. Er unterstütze J.D. Vance und Blake Masters, die für die republikanischen Senatssitze in Ohio beziehungsweise Arizona kandidieren. Thiel siehe die Zwischenwahlen als einen kritischen Moment für das Land.

Peter Thiel (Mitte) 2016 an der Seite von Donald Trump und Apple-Chef Tim Cook. Evan Vucci / AP/AP

Bereits im Jahr 2016 unterstützte er Donald Trump und weitere Kandidaten der republikanischen Partei. Nach der Wahl assistierte er Trump beim Regierungswechsel und half ihm, laut «Washington Post», Kontakte zur Führung von Facebook zu knüpfen. Als Unterstützer der republikanischen Partei nimmt er in der US-Tech-Hochburg Silicon Valley eine Aussenseiterrolle ein. Die liberalen Mitarbeitenden von Facebook hätten Zuckerbergs Beziehung zu Thiel oft kritisiert, schreibt die «Washington Post», ebenso wie dessen Einfluss auf die Ausrichtung des Unternehmens. Thiel sei ein liberal eingestellter Konservativer, der Zuckerberg angeblich dazu gebracht hätte, dass er sich bei der Überwachung von Fehlinformationen und anderen schädlichen Inhalten eher zurückhalte.

Reich durch Paypal

Der in Frankfurt geborene und in den USA aufgewachsene Unternehmer gründete 1998 an der Seite von Elon Musk den Bezahldienst Paypal mit und wurde durch den Verkauf seiner Anteile im Jahr 2002 an Ebay reich. Danach gehörte er zu einer der ersten Facebook-Investoren und war seit 2005 Verwaltungsrat. Die «Forbes»-Liste beziffert sein Vermögen auf rund 2,6 Milliarden Dollar. Prominenter Neo-Mitarbeiter bei seiner Investment-Firma Thiel Capital ist der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz.