Rückzug Verkauf von Fitnessstudios: Der Migros ist bei der Auslandexpansion die Luft ausgegangen Die Genossenschaft ist im Ausland ein weiteres Mal gescheitert und beendet ihre sportlichen Expansionspläne in Deutschland, Österreich und Belgien. Mitverantwortlich dürfte eine Rabattaktion im Rahmen der Fussball-WM gewesen sein, die gründlich in die Hosen ging.

Die Migros wollte den Erfolg im Ausland stemmen - ohne Erfolg. Gaetan Bally / KEYSTONE

Das Ziel war klar: Die Migros wollte im Ausland wortwörtlich die Muskeln spielen lassen. Vor rund zehn Jahren begann die Genossenschaft Zürich in Deutschland und anderen europäischen Ländern ein Netz von Fitnessstudios aufzubauen. Denn was in der Schweiz mit dem Activ-Fitness-Geschäft möglich ist, sollte auch anderswo funktionieren - so die Überlegung von Jörg Blunschi, Chef der Migros Genossenschaft Zürich.

Und anfangs sah es gar nicht so schlecht aus. Die Migros setzte auf drei verschiedene Formate in Deutschland, Österreich und Belgien: die Premium-Fitness- und Wellnessclubs Elements sowie die Franchisingkonzepte Injoy und FT-Club. Doch nun ist der Schweizer Detailhändlerin im Ausland die Luft ausgegangen, wie die «Handelszeitung» berichtet. Die Migros Zürich hat das gesamte europaweite Fitnessgeschäft, das unter dem Namen Aciso betrieben wurde, veräussert, wie Sprecherin Gabriela Ursprung bestätigt.

Stillschweigen beim Kaufpreis

Käufer ist der Finanzinvestor Lafayette Mittelstand Capital. Dieser hatte 2018 auch das deutsche Familienunternehmen Kettler akquiriert, bekannt für seinen Go-Kart namens Kettcar. Wie viel der Migros-Fitness-Deal kostet, wird von beiden Parteien nicht kommuniziert.

Fragt sich, wie gross der finanzielle Verlust für die Migros ist. Laut der «Handelszeitung» generierte sie mit ihren Kraftstudios einst einen Aussenumsatz von rund 400 Millionen Euro. Allerdings dürften vor allem in den Pandemie-Jahren Verluste entstanden sein. Dies zeigt laut der Zeitung auch ein Blick in den Aciso-Geschäftsbericht von 2020. Damals musste die Migros Zürich Aciso mit Darlehen, Liquiditätsausstattungsgarantien und Forderungsverzichten im tiefen zweistelligen Millionenbereich unter die Arme greifen. Die Migros Zürich nennt denn auch die Covid-Krise als Verkaufsgrund.

Der kolossale WM-Rabatt-Flop

Das Endresultat des WM-Halbfinals von 2014 zwischen Brasilien und Deutschland sorgte nicht nur bei den südamerikanischen Fans für Sorgenfalten. Thomas Eisenhuth / EPA

Doch da war noch etwas anderes. Eine Wette, die gründlich in die Hosen ging. Und zwar kündigten die Elements-Studios in Deutschland vor dem Fussball-WM-Spiel zwischen Brasilien und Deutschland an, dass Neukundinnen und -kunden 10 Prozent Rabatt erhalten - für jedes Tor, das die deutsche Fussballmannschaft mehr als die Brasilianer schiessen würden. Auf dem Rasen resultierte ein 7:1 für Deutschland, und in den Kassen der Migros ein Minus. Denn sie musste nun der neuen Kundschaft 60 Prozent Rabatt anbieten. Viele Neu-Mitglieder sprangen nach der Aktion wieder ab. Aus dem einstigen Plan, bis zu 50 edle Elements-Studios zu lancieren, wurde nichts. Am Schluss waren es gerade mal noch 7 Premiumclubs.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Migros mit Geschäften im Ausland nicht reüssiert. Die Geschäfte in Süddeutschland wurden 2013 aufgegeben. Verantwortlich für die Expansion war auch da Blunschi, bis 2009 noch im Dienste der Basler Genossenschaft. Mitte der 90er-Jahre floppte ein Abenteuer in Österreich. Und 1954 begründete Gottlieb Duttweiler in der Türkei ein Migros-Netz. 20 Jahre später wurde das Geschäft verkauft. Erfolgreicher ist die Händlerin zumindest mit einigen Geschäften ausserhalb Genfs in Frankreich, sowie mit der deutschen Supermarkt-Kette Tegut, die seit 2012 zu Blunschis Zürcher Genossenschaft gehört.

Konkurrenz in der Schweiz nimmt zu

In der Schweiz betreibt die Migros 116 Activ-Fitness-Standorte sowie 16 Fitnessparks. Zusammen zählen sie über 200’000 Mitglieder und 4300 Mitarbeitende.

Humphrey Cobbold, CEO von

Puregym. Zvg / zvg

Allerdings: Auch hierzulande wird die Konkurrenz grösser. Vor allem der britische Fitnessriese Puregym hat grosse Pläne. Im Januar 2020 übernahm der Konzern 41 Basefit-Filialen in der Schweiz. Dabei soll es nicht bleiben, wie Puregym-Chef Humphrey Cobbold kürzlich im Interview mit CH Media ankündigte: «Ich bin überzeugt, dass wir die Zahl der heute 41 Filialen mittel- bis langfristig verdreifachen können, auf rund 120 Standorte. Und zwar am liebsten so rasch wie möglich, sei es durch eigene Neueröffnungen oder durch weitere Übernahmen.»