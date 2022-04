Salmonellen Salmonellen in der «Kinder»-Überraschung: Behörden schliessen Werk in Belgien – und kritisieren Ferrero Der mutmassliche Salmonellen-Skandal zieht weitere Kreise: Ferrero muss eine Schokoladenfabrik in Belgien schliessen. Die Behörden bemängeln, der Konzern informiere zu wenig transparent.

«Kinder»-Produkte aus dem belgischen Werk dürfen nicht mehr verkauft werden. Keystone

Am Anfang stand ein Verdacht. Hatten sich mindestens 134 Kinder in neun europäischen Ländern mit Schokolade der Marke «Kinder» von Ferrero mit Salmonellen angesteckt? Aufgrund verschiedener Meldungen hatte die europäische Lebensmittelaufsicht Ermittlungen aufgenommen, wie sie am Mittwoch mitteilte. Ferrero reagierte und rief rund 40 Produkte, darunter «Kinder»-Überraschungseier oder «Kinder»-Schokobons, zurück. Auch in der Schweiz.

Der italienische Schoggi-Gigant betonte, der Rückruf erfolge freiwillig, kein auf den Markt gebrachtes Produkt sei positiv auf Salmonellen getestet worden. Nun verdichten sich die Hinweise, dass zwischen den Salmonellen-Infektionen und «Kinder»-Produkten doch ein Zusammenhang bestehen könnte.

Salmonellen-Fall bereits im Dezember

Bereits am 15. Dezember kam es in einem Werk im belgischen Arlon zu einem Produktionsstopp wegen Salmonellen. Die Bakterien seien in einem Sieb am Auslass von zwei Rohstofftanks festgestellt worden. Die daraus gefertigten Produkte seien daraufhin zurückgehalten worden. Der Filter sei ausgetauscht und Kontrollen der unfertigen und fertigen Produkte seien gesteigert worden, hält Ferrero fest.

Mutmasslich reichten diese Massnahmen nicht aus. Um die Hintergründe zu klären, hat die belgische Aufsichtsbehörde Afsca am Freitag angekündigt, die Produktionslizenz für die Fabrik in Arlon zu entziehen und das Werk zu schliessen. Ferrero habe in den Ermittlungen nicht ausreichend Informationen geliefert, heisst es in einer Mitteilung. Alle Produkte aus dem Werk müssen demnach zurückgerufen werden, unabhängig von ihrem Produktionsdatum. Das belgische Werk produziert rund 7 Prozent aller jährlich weltweit hergestellten «Kinder»-Produkte.

Ferrero manövriert sich zusehends ins Abseits

Dass die Behörde Ferrero ungenügende Kooperation bei der Aufklärung der Salmonellen-Fälle vorwirft, ist für den Konzern vor Ostern ein marketingtechnisches Desaster. Salmonellen können gerade für Kleinkinder gefährlich sein (CH Media berichtete). Und die Berichte der EU-Behörde, sollte tatsächlich «Kinder»-Schokolade die Infektionsquelle sein, lesen sich nicht gerade verkaufsfördernd. Die Rede ist von Kindern mit «schweren klinischen Symptomen wie blutigem Durchfall».

Deshalb dürfte Ferrero grösstes Interesse daran haben, die Vorwürfe rasch aufzuklären. Die bisherige Krisenkommunikation des Konzerns trug dazu wenig bei. Es entsteht der Eindruck, dass Ferrero nur so viel zugibt wie gerade nötig. Das dürfte kaum Vertrauen schaffen.

In der Pressemitteilung des Unternehmens tönt das dann so: «Ferrero räumt ein, dass es interne Ineffizienzen gab, die zu Verzögerungen bei der rechtzeitigen Beschaffung und Weitergabe von Informationen führten.» Dies habe sich auf die Schnelligkeit und Wirksamkeit der Untersuchungen ausgewirkt. «Das Werk wird erst wieder öffnen, wenn die Behörden die Freigabe erteilt haben.» Die europäische Lebensmittelbehörde will einen ersten Untersuchungsbericht nächste Woche vorlegen.

Wie gelangen Salmonellen in die Schoggi?

Salmonellen sind Bakterien, die durch Tiere wie Rinder, Schweine oder Geflügel verbreitet werden. Sie können eine Infektion mit Salmonellose auslösen, eine der häufigsten Lebensmittelinfektionen. Wer sich infiziert, für den hat der Kontakt mit dem Bakterium äusserst unangenehme Folgen: abrupter Durchfall, Bauchschmerzen, Übelkeit und Fieber.

Salmonellen können in die Schokolade gelangen, indem Hersteller kontaminierte Kakaobohnen verwenden. Diese werden zum Trocknen ausgelegt und kommen dort über tierische Exkremente mit dem Bakterium in Kontakt. In der Schokolade, die wenig Wasser und viel Fett enthält, finden Salmonellen ausgezeichnete Bedingungen vor. Deshalb sollten Kakaobohnen oder auch Nüsse vor der Verarbeitung mit Hitze behandelt werden.