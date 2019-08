Sandoz Schweiz in Rotkreuz bekommt einen neuen Chef Jan Tangermann übernimmt die Leitung von Rebecca Guntern, die innerhalb des Konzerns aufsteigt. Maurizio Minetti

Leitet neu Sandoz Schweiz: Jan Tangermann. (Bild: PD)

Wechsel an der Spitze der Novartis-Tochter Sandoz mit Sitz in Rotkreuz: Jan Tangermann hat im August die Leitung von Sandoz Pharmaceuticals übernommen, wie das Unternehmen mitteilt. Der 44-jährige Deutsche folgt damit auf Rebecca Guntern, die seit 2015 Country Head Switzerland war. Guntern wurde vor einem Jahr zum Head Cluster I Europe ernannt; sie verantwortet in dieser Rolle seither von Rotkreuz aus die Geschäfte von zehn europäischen Ländern.

Interimistisch hat seit Anfang dieses Jahres Alexander Salzmann den Standort Rotkreuz geleitet. Salzmann wird nun laut der Mitteilung seine Tätigkeit als Leiter des Geschäftsbereichs Hospital, Oncology & Biosimilars weiterführen.

Auch Novartis Pharma Schweiz mit neuer Führung

Jan Tangermann arbeitet schon seit 18 Jahren im Unternehmen. Er war vor seinem Wechsel in die Schweiz als Head Key Account Management and Commercial Excellence für die Region Europa tätig. Davor hatte er diverse weitere Führungspositionen im Unternehmen inne, unter anderem als Head of Marketing in Indonesien, Geschäftsführer der Aeropharm, Sandoz’ Kompetenzzentrum für die Entwicklung und Herstellung von respiratorischen und ophthalmologischen Produkten, sowie als Vertriebsleiter und anschliessend als Head Business Unit Apotheke und OTC für das deutsche Geschäft der Sandoz.

Sandoz Schweiz beschäftigt insgesamt 135 Personen, davon arbeiten 90 in Rotkreuz. Im gleichen Gebäude unterhält auch Novartis Pharma Schweiz einen Standort mit 280 Mitarbeitern. Auch dort ist es vor wenigen Wochen zu einem Wechsel gekommen: Silvia Schweickart hat die Leitung im Juli von Monika Jänicke übernommen.