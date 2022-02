SBB Panne bei den SBB: Der Nachtzug nach Amsterdam hat nicht immer einen Schlafwagen mit dabei Die SBB haben derzeit einen Schlafwagen für die neue Verbindung nach Amsterdam zu wenig. Darum müssen einige Reisende auf ihr Bett verzichten. Die Bahn gelobt Besserung.

Auf der Reise schlafen: Damit trumpfen die Nachtzüge eigentlich auf. Keystone

«Es ist der Albtraum eines jeden Nachtzug-Reisenden», schreibt Mark Smith am 1. Februar auf Twitter. Unter dem Namen «The Man In Seat 61» hält er Zehntausende über seine Bahnreisen in Europa auf dem Laufenden. Als er den Nachtzug von Amsterdam nach Zürich besteigen wollte, realisierte er, dass er wohl weniger schlafen könnte als gedacht.

Denn der Wagen mit dem von ihm gebuchten Abteil fehlte. Und damit auch sein Bett. Stattdessen bot ihm die Bahn eine Schlafgelegenheit in einem Liegewagen an. Wie Smith ergeht es derzeit vielen Reisenden auf dem Nachtzug zwischen der Schweiz und der niederländischen Metropole. Wie Smith müssen auch sie auf ihrer Nachtzug-Reise auf das Bett verzichten. «Der Zug verkehrt zwischen Zürich HB und Utrecht Centraal ohne Schlafwagen Nr. 176, 182», heisst es etwa im Online-Fahrplan der SBB für die Verbindung nach Amsterdam am Donnerstag.

Auf die Frühlingsferien hin bessert sich die Situation

Die SBB bestätigen das Problem mit dem Nachtzug, der seit dem Fahrplanwechsel am 12. Dezember 2021 verkehrt: «Aufgrund von coronabedingten Engpässen bei Ersatzteilen und knappen Personalressourcen in den Werkstätten standen zum Fahrplanwechsel im Dezember nur vier statt der geplanten fünf Schlafwagen zur Verfügung», sagt Sprecherin Sabine Baumgartner.

No sleep till Utrecht: Den SBB fehlt es an Rollmaterial. sbb.ch

«Somit bestand keine Reserve und wir mussten bei einem Ausfall eines Schlafwagens die Reisenden in einen Liegewagen umplatzieren», sagt sie. Deren Sitze können zum Schlafen in eine Pritsche umgewandelt werden, kommen aber nicht an den Komfort eines Betts heran. Zudem sind die Abteile mit 4 bis 6 Liegen dichter belegt. In den Schlafwagen gibt es maximal Dreier-Abteile.

Besserung ab März

Die betroffenen Reisenden könnten die preisliche Differenz rückerstatten lassen, sagt SBB-Sprecherin Baumgartner. In den nächsten Tagen könnte es zu ähnlichen Situationen kommen, danach verspricht die Bahn Besserung.

«Der fünfte Schlafwagen befindet sich noch im Umbau», sagt Baumgartner. «Wir erwarten dessen Einsatz ab Mitte März. Damit sollte sich die Situation wieder entspannen, sodass für die Frühlings- und Sommersaison wieder die volle Kapazität zur Verfügung steht.»

Neue Züge für die Amsterdam-Verbindung

Im Gegensatz zu anderen Nachtzügen ab der Schweiz wird auf den Nachtzügen nach Amsterdam kein Nachtzug-Material der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) eingesetzt, sondern ältere Wagen, welche die SBB bei der deutschen Fahrzeugvermietungsfirma RDC Asset mieten.

Denn von den «Nightjet»-Kompositionen der ÖBB stehen derzeit nicht genügend zur Verfügung, um damit auch den Nachtzug von Zürich nach Amsterdam betreiben zu können. Das soll sich im Dezember 2024 oder allenfalls ein Jahr später ändern, teilten die SBB mit. Dann soll auch diese Verbindung mit den bekannten ÖBB-Nachtzügen gefahren werden.

Neue Nachtzüge

Die ÖBB modernisieren ihre Nachtzug-Flotte derzeit. Sie haben beim Hersteller Siemens neue Kompositionen bestellt, die ab Ende Jahr auf den ersten Verbindungen eingesetzt werden sollen. Neue Minisuiten in den Liegewagen sollen Alleinreisenden mehr Privatsphäre geben. Die Schlafwagen erhalten auch in den Standard-Abteilen eine eigene Toilette und eine Duschmöglichkeit. Neu soll es auch kostenlose WLAN geben, und jeder Zug wird über einen Niederflureinstieg verfügen und damit barrierefrei zugänglich sein.