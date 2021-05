Ebikon Schindler gewinnt Grossauftrag in Ägypten Ägyptens erste Smart City wird mit Technologie aus Luzern ausgestattet.

(mim) Schindler hat den Zuschlag erhalten, insgesamt 129 Aufzüge für sechs Bürotürme zu liefern und zu installieren, die derzeit in der neuen ägyptischen Verwaltungshauptstadt gebaut werden. Das Volumen des Auftrags nennt der Ebikoner Konzern nicht. Die Gebäude werden ausserdem mit der Schindler-Port-Technologie ausgerüstet, die Besucher und Büroangestellte zu den einzelnen Etagen bringt und gleichzeitig den Verkehrsfluss in den Gebäuden optimiert, heisst es in einer Mitteilung.

Die Stadt, die bislang nur «Neue Verwaltungshauptstadt» genannt wird, ist Ägyptens erste Smart City. Sie erstreckt sich über 700 Quadratkilometer in der Wüste östlich von Kairo und ist damit so gross wie Singapur. Konzipiert als das neue Verwaltungszentrum des Landes, soll sie 6,5 Millionen Menschen beherbergen. Die offizielle Eröffnung ist für Ende 2021 geplant.