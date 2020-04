Schindler rüstet neues Terminal am Flughafen Frankfurt aus

Der Lift- und Fahrtreppenhersteller Schindler hat in Deutschland einen grösseren Auftrag an Land gezogen. Für das neue Terminal 3 am Frankfurter Flughafen wird Schindler insgesamt 164 Aufzüge, Rolltreppen und Fahrsteige einrichten.