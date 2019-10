Schmolz+Bickenbach braucht dringend neues Kapital Das widrige Marktumfeld zwingt den Luzerner Stahlhersteller zur bereits dritten Gewinnwarnung im laufenden Jahr – und macht Massnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals unausweichlich. Gregory Remez

Das S+B-Firmenlogo am Standort im Emmenbrücke. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich in Luzern. (Bild: Urs Flüeler/Keystone, 27. Oktober 2014)

Der Stahlhersteller Schmolz+Bickenbach kämpft ums Überleben. Die Nachfrageschwäche in wichtigen Endmärkten wie der Automobilindustrie haben beim Luzerner Unternehmen zu einer eklatanten Ertragsschwäche geführt und es dazu gezwungen, am Mittwoch bereits zum dritten Mal im laufenden Jahr seine Ergebnisprognose für 2019 zu senken. Neu wird ein bereinigtes Ebitda unterhalb der im September angegebenen Spanne von 70 bis 100 Millionen Euro erwartet.

Weiter teilte S+B mit, die rapide Marktentwicklung sowie die Tiefe und Dauer der Nachfrageschwäche würden Massnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals erfordern. «Nach Prüfung aller machbaren Optionen hat der Verwaltungsrat beschlossen, bei den Aktionärinnen und Aktionären eine Kapitalerhöhung zu beantragen», heisst es in einem entsprechenden Communiqué des Unternehmens. Diese soll am 2. Dezember an einer ausserordentlichen Generalversammlung genehmigt werden. S+B schwebt laut eigenen Angaben ein Gesamtbetrag von mindestens 189 Millionen Franken und höchstens 350 Millionen Franken vor.

Grossaktionär Martin Hafner hat bereits seine Unterstützung signalisiert. Die von ihm kontrollierte Gesellschaft BigPoint Holding hat zugesichert, bis zu 325 Millionen Franken einzubringen, falls er damit einen Anteil von mindestens 37,5 Prozent am über die Kapitalerhöhung erhöhten Aktienkapital erwerben kann.