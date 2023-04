Schnäppchen Überdurchschnittlich viele Multipack-Käufe: Wo Sie am meisten von Mengenrabatten profitieren Je grösser die Einkaufsmenge, desto weniger zahlt man pro Stück: Dieses Prinzip ist beim Online-Händler Galaxus sehr erfolgreich.

Im Supermarkt wie auch online sind Aktionen von Grosspackungen beliebt. (Archivbild/KEYSTONE) Martin Ruetschi / Keystone

Er winkt bei Insektenfallen, Instantkaffee und Intimrasurcremen: der Mengenrabatt. Je grösser die Menge, umso tiefer der Preis. Dieses Prinzip der gestaffelten Preise ist bei der Kundschaft in der Schweiz äusserst beliebt, meldet der Online-Versandhändler Digitec Galaxus. Rund vierzig Prozent der Verkäufe im März seien mit Mengenrabatt getätigt worden. Der hohe Anteil überrascht, werden doch nur sechs Prozent der Produkte bei Galaxus mit Mengenrabatten angeboten.

Gar noch höher ist der Anteil bei Produkten aus dem Supermarkt-Segment: Hier wird in neun von zehn Fällen mit Mengenrabatt gekauft. Allerdings ist der Anteil an Produkten mit gestaffelten Preisen in diesem Segment höher. Bei jedem dritten Produkt gibt es Rabatte, wenn mehrere Stücke aufs Mal bestellt werden. Durchschnittlich würden die Kundinnen und Kunden bei Produkten mit Staffelpreisen 35 Prozent des Basispreises sparen, schreibt Galaxus.

Wer von diesem Instantkaffee gleich vier Packungen bestellt, spart einen Drittel des Stückpreises. Screenshot

Kritische Stimmen monieren, dass Mengenrabatte die Konsumentinnen und Konsumenten eher zu Hamsterkäufen animieren. Und es droht eine höhere Wegwerfquote, gerade bei Lebensmitteln. Es lohnt sich also, vor dem Kauf gut zu kalkulieren, ob man die Multipackungen wirklich innert nützlicher Frist braucht.

Auch Galaxus weist darauf hin, dass der Einkauf in grösseren Mengen vor allem bei lange haltbaren Verbrauchsgütern sinnvoll sei. Zudem sei bei jedem Produkt ein maximaler Mengenrabatt definiert.

Hohe Logistik-Kosten ausgleichen

Neben dem Supermarkt-Bereich sind die Staffelpreise auch bei Spielzeugen sowie Beauty- und Gesundheitsprodukten beliebt, also etwa bei Crèmes, Shampoo oder Rasierklingen. Nur einen minimalen Anteil haben sie bei den Segmenten «Mode und Sport», «Computing» sowie «Garten und Auto». Bei hochpreisigen Produkten ist der Mengenrabatt seltener verfügbar und weniger lohnend als bei eher günstigen Produkten.

Warum? Der Grund liegt in der Logistik. Denn bei günstigeren Produkten fallen die Kosten für das Einlagern, Verpacken und Versenden viel stärker ins Gewicht. Der Verkauf und Versand von einer Packung Blumenerde, die wenige Franken kostet, verursacht einen gleich grossen logistischen Aufwand wie ein Laptop, der für Hunderte Franken verkauft wird.

Deshalb erlauben Grossbestellungen laut Galaxus attraktivere Preise bei günstigen Produkten. Dank den Staffelpreisen habe man die Wettbewerbsfähigkeit in diesem Segment «enorm verbessern» können. 2020 hat der Online-Händler die Staffelpreise eingeführt und das Sortiment seither stetig ausgebaut.