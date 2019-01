Schweinevermarktung: Wechsel

an der Spitze von Agrifera Mit Xaver Fleischlin tritt bei Agrifera ein der prägenden Personen in die zweite Reihe. Den Vorsitz bei der zweitgrössten Schweizer Schweinevermarkterin übernimmt Richard Bucheli. Raphael Bühlmann

Agrifera-Spitze: (V.l.) Xaver Fleischlin (austretend), Pascal Mieschbühler (neu), Richard Bucheli (neu Vorsitzender) und Armin Troxler (bisher). (Bild: PD)

Bei der Sempacher Schweinevermarkterin Agrifera kommt es zu einem Wechsel in der Geschäftsleitung. Auf den bisherigen Geschäftsführer Xaver Fleischlin folgt Pascal Mieschbühler in die dreiköpfige Leitung. «Der Vorsitzende der Agrifera-Geschäftsleitung, Xaver Fleischlin, hat sich entschieden, per Generalversammlung vom 12. April 2019 aus der Geschäftsleitung zurückzutreten, sowie die Verantwortung der Tiervermarktung und Disposition abzugeben», schreibt Agrifera in einer Medienmitteilung. In fast 38 Jahren, davon 23 Jahre als Geschäftsführer, habe Fleischlin die Unternehmensentwicklung massgebend und nachhaltig geprägt. Er werde der Agrifera als erfahrener Fachmann im Bereich der Kundenbetreuung, sowie für spezifische Aufgaben und Projekte weiterhin erhalten bleiben.

Die neue Geschäftsleitung der Produzentenorganisation und zweitgrössten Schweinevermarkterin der Schweiz wird sich in Zukunft aus den bisherigen Richard Bucheli und Armin Troxler sowie dem Neumitglied Pascal Mieschbühler zusammensetzen. Den Vorsitz in der Geschäftsleitung übernimmt Richard Bucheli.