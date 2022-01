Schweizer Franken 20 Jahre mit dem Euro in der Tasche – doch sein Überleben wird bezweifelt Allen Untergangsprophezeiungen zum Trotz gibt es den Euro noch immer, dank einer improvisierten Bemerkung. Doch der Preis dafür war hoch.

Der Tag, an dem der Euro in die Taschen der Bürgerinnen und Bürger kam: Vor 20 Jahren. Boris Roessler / dpa

Im Januar 2002 tauschten zwölf Länder ihre nationalen Münzen und Banknoten gegen den Euro aus. Es war die grösste Bargeldumstellung in der Geschichte. 20 Jahre später lobt die Europäische Kommission, der Euro habe zu Stabilität und Wohlstand beigetragen. Präsidentin Ursula von Leyen sagte: «Wir können alle stolz sein.»

Die Eurokrise bleibt ohne Erwähnung. Dabei wurde diese Krise durch die Einheitswährung zu existenziellen Krise für die Europäische Union – und wirkt bis heute nach. Die Schweiz wurde hineingezogen. Um sie zu schützen, probierte es die Schweizerische Nationalbank mit dem Mindestkurs, später mit Negativzinsen. Der Fall des Euros liess den Einkaufstourismus boomen. Es kam zum Exodus von Schweizer Wintergästen ins günstige Österreich.

Heute noch, trotz vieler Reformen, sind in der Eurozone viele Elemente unvollkommen, die da sein müssen, damit der Euro zuverlässig zu Stabilität und Wohlstand beiträgt, wie Andrew Watt sagt, Experte bei der deutschen Hans-Böckler-Stiftung. Kurz vor Ausbruch der Coronakrise unkte das britische Magazin «Economist» sogar, es sei längst nicht klar, dass der Euro auch die nächsten 20 Jahre überlebe. Die Nachrichtenagentur Bloomberg zählt eine erneute Eurokrise zu den grössten Risiken des Börsenjahres 2022.

Meilenweit entfernt von einer idealen Währungszone

Es hätte den Euro nie geben sollen, wäre es nach amerikanischen Ökonomen gegangen. Milton Friedman hatte dem Euro höchstens zehn Jahre an Lebenszeit gegeben. Als das Ende in der Eurokrise gekommen schien, ätzte Paul Krugman, selbstverliebte Politiker hätten Europa anhand von Fantasieökonomie geführt. Greg Mankiw triumphierte: «Wir haben es doch gesagt.»

Es doch gesagt hatten sie tatsächlich. Sie hatten die Eurozone verglichen mit dem theoretischen Ideal einer optimalen Währungszone – und sie mit der Note «ungenügend» abgeurteilt. Italien solle die Lira behalten, warnten sie, ebenso die Banca d’Italia. So könne das Land auf Bewährtes vertrauen: In Krisen senkt die Notenbank die Zinsen, die Lira wertet ab, den Exporteuren ist geholfen. Sie kaufen Maschinen, stellen Arbeitslose ein. Die Krise ist vorbei. Davor macht der Staat neue Schulden. So laufen die Sozialprogramme weiter, obschon Einnahmen wegbrechen. Das ging, weil Italien seine Schulden in Lira machte und die Banca d’Italia bereitstand, um Schuldpapiere zu kaufen.

Niemand in Europa hörte auf die Besserwisser aus den USA. Doch als auf die Finanzkrise von 2008 dann ab 2010 die Eurokrise folgte, kam die Realität ihren finsteren Prophezeiungen nahe.

In den Jahren davor war man arglos. Deutsche Banken glaubten, es sei nun einerlei, ob Schuldtitel aus der Heimat stammten oder aus Italien, Spanien, Griechenland. Es gab ja nur noch eine einzige Währung. Ein gewaltiger Geldstrom floss gen Süden. Es gab, was manche Ökonomen ein «Bonanza des Kapitalzuflusses» nennen.

Im Süden kam es zu einem Kreditboom, mit bekannten Begleiterscheinungen. Mal boomten die Immobilien. Mal gab der Staat etwas zu viel aus. Die Preise stiegen, die Löhne auch. Zwar gab es Warnsignale. So hatten die Firmen viel höhere Lohnstückkosten als jene im Norden. In Deutschland gab es gar einen Deal von Arbeitgebern und Gewerkschaften: die Löhne sollten nur sehr moderat steigen, damit man mehr ins Ausland verkaufen und Jobs sichern konnte. Auf diesem Deal gründetet teils auch das deutsche «Exportwunder». Im Süden hingegen litt die Exportwirtschaft. Sie waren in jenen Jahren tiefrot, die Handelsbilanzen der südlichen Länder. Doch niemand schaute hin, alles schien in bester Ordnung.

Ein «plötzlicher Stopp» ist das, was auf solche Bonanzas in unschöner Regelmässigkeit folgt. Auf einmal störte, was zuvor nicht störte. Der griechische Staat hatte hohe Schulden, Spanien zu viel in Immobilien investiert. Auf einmal zweifelten die nördlichen Banken, ob die Europäische Zentralbank (EZB) hinter den Schuldpapieren der Südländer stand. Sie verlangten höhere Zinsen. Schuldenmachen wurde teuer. Zugleich fiel der Süden in eine Rezession, die Arbeitslosigkeit stieg. Doch es gab keinen Ausweg, keine nationale Währung, die sich abgewertet hätte.

Der Süden werde vom Norden zum Sündenbock gemacht

Die Politik zankte sich. Wolfgang Schäuble, deutscher Finanzminister, sagte, «exzessive Staatsausgaben» der südlichen Länder stünden am Ursprung der Krise. Vom griechischen Amtskollegen kam zurück, sie würden zum «Sündenbock» gemacht und als «billige Ausrede» benutzt. So würden Europas Institutionen «von der eigenen Unfähigkeit ablenken wollen». Eine Abwärtsspirale drohte. Der Austritt von Staaten aus der Eurozone. Der Anfang vom Ende des Euros.

«Solidaritätstag» in der Eurokrise: Im November 2012 prallen in Rom Demonstranten und Carabineri aufeinander Keystone

Ein improvisierter Satz brachte die Wende. Mario Draghi, selbst in den USA geschulter Ökonom, vereitelte die Untergangsprophezeiungen. Als Präsident versprach er im Sommer 2012: Die EZB tue, was auch immer nötig sei, um den Euro zu erhalten. «Glauben Sie mir, es wird genug sein.» Das half. Die Banken fassten Vertrauen. Der Süden durfte tiefere Zinsen zahlen, mehr Geld ausgeben und der Wirtschaft helfen. Der Kollaps war abgewendet.

Der Preis war hoch. Der kurze Weg war versperrt, auf dem Italiens Exporteure aus der Krise gefunden hätten. Es gab keine Lira, die sich abwertete. Es musste der beschwerliche Weg sein. Die realen Löhne mussten sinken. Das ging nur über hohe Arbeitslosigkeit. Vor der Coronakrise war der Lebensstandard in Italien kaum höher als 20 Jahre zuvor, als der Euro ins Leben gerufen wurde. Im Süden war das Lohnwachstum fast überall sehr langsam.

Meistert Europa die nächste Krise besser? «Ja, das glaube ich schon», sagt Experte Watt von der Hans-Böckler-Stiftung. Es dominiere in Deutschland nicht länger das Denken, südliche Länder abstrafen zu müssen, die angeblich über ihre Verhältnisse leben. Und es gebe neue Instrumente. Die Eurozone sei dem Ideal einer Währungszone heute näher. «Aber es ist noch immer möglich, dass es eine neue Eurokrise gibt.»