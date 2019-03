Schweizer bestellten 23 Millionen Pakete in Asien

Neue Studie zeigt: Onlinehandel drückt auf Ladenmieten

Der Detailhandel steht unter Druck. Damit kommen auch die Mietpreise für Ladenflächen ins Rutschen. In den kleinen und mittelgrossen Städten sanken sie in den vergangenen eineinhalb Jahren um 1,5 Prozent. In der Region Luzern wirkt sich zudem die Mall of Switzerland dämpfend auf die Ladenmieten aus.