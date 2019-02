(sda) Die Käseimporte haben letztes Jahr stärker zugenommen als die Exporte. Der Export von Käse, Schmelzkäse und Fertigfondue nahm im Berichtjahr um 1,4 Prozent auf 72 595 Tonnen zu. Wertmässig legten die Ausfuhren um 3,2 Prozent auf 647,9 Millionen zu. Importiert wurden im Berichtsjahr 62 366 Tonnen oder 2,9 Prozent mehr als im Vorjahr. Die ausländischen Käse waren rund 30 Prozent günstiger als der Schweizer Exportkäse, wie die TSM Treuhand GmbH am Donnerstag mitteilte. Die wertmässige Handelsbilanz schloss 6,2 Prozent tiefer ab als 2017, lag aber mit 220,6 Millionen Franken immer noch im positiven Bereich. Hauptabsatzmarkt für Schweizer Käse ist Europa mit 80 Prozent der exportierten Menge. Davon entfiel rund die Hälfte auf Deutschland. Exporte in Länder ausserhalb Europas legten um 6,3 Prozent auf 14511 Tonnen zu. Diese Entwicklung wird auch auf die positive Wirtschaftslage in den Vereinigten Staaten sowie auf verstärkte Marketinganstrengungen ausserhalb der klassischen Exportmärkte zurückgeführt. Die Einfuhren stammten zum grössten Teil aus Italien.