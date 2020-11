Sechs Zentralschweizer Start-ups kämpfen um 100'000 Franken Erste Award Night des neuen Formats «Zünder» findet am 20. November statt.

Der «Zünder»-Startevent im November 2019 im Vegas Club Kriens. PD

(mim) Am 20. November geht die erste Award Night des neuen Zentralschweizer Start-up-Formats «Zünder» über die Bühne. Wie die Organisatoren mitteilen, werden an diesem Abend im Freiruum Zug sechs Start-ups vorgestellt; für die Siegerin oder den Sieger steht ein Investment in der Höhe von 100‘000 Franken bereit. Über 160 Interessentinnen und Interessenten meldeten sich für die erste Runde des Accelerator-Programms an, rund 60 Start-ups wurden im Januar zugelassen. Sechs Jungunternehmen blicken nun dem Finale entgegen. Welche Jungfirmen im Finale dabei sind, verraten die Organisatoren nicht.

Wegen der Covid-19-Bestimmungen sind vor Ort nur die Start-up-Teams, die Jury und eine limitierte Anzahl Besucher zugelassen. Die Veranstaltung wird deshalb unter www.zuender.ch/awardnight als Livestream übertragen. Das Login wird nach Erhalt der Anmeldung zugestellt.

Hinter «Zünder» stehen die Hochschule Luzern, die Wirtschaftsförderung Luzern, Innovationstransfer Zentralschweiz, Startup Pilatus, der Technopark Luzern, Genisuisse, Innovatis Club sowie der Innovationspark Zentralschweiz.