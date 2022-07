Service public Endlich! Die Post hat einen Partner gefunden für ihr Poststellennetz Geteilte Kosten, halbes Leid: Neu soll die Krankenkasse Sympany mitzahlen ans Filialnetz der Post.

Die Post sucht weitere Partner. Peter Klaunzer / KEYSTONE / keystone-sda.ch

Rund zwei Jahre hat die Post gesucht, nun wurde sie endlich fündig: Die Krankenkasse Sympany zieht in die Poststellen ein - jedenfalls an 8 Standorten in der Deutsch- und Westschweiz, in weiteren 90 Filialen sollen Post-Mitarbeitende Beratungstermine mit Sympany-Versicherungsprofis vermitteln.

Die besagten 8 Poststellen sind in Baden AG, in Dietikon, Frauenfeld TG, Winterthur ZH, Zug, Genf und Lausanne VD - sowie im zweisprachigen Biel, wo die Post am Dienstag ihre neue Partnerschaft mit Sympany vorgestellt hat.

Die Partnerschaft mit Sympany ist ein erster Schritt, der Auftakt, wie es bei der Post heisst. Weitere Partnerschaften mit anderen Unternehmen sollen folgen. Damit will die Post ihr 800 Poststellen umfassendes Filialnetz besser rentabilisieren. «Die 800 Poststellen können zu starken Regionalzentren werden, wir haben die Infrastruktur dafür», sagte auch jüngst Post-Präsident Christian Levrat zur «Schweiz am Wochenende».