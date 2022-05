SGV Wo bleiben die ausländischen Touristen? Luzerner Schifffahrt muss umdenken Der Ferntourismus erholt sich langsamer als ursprünglich angenommen. Das zwingt die SGV-Gruppe zu Anpassungen. Eine baldige Rückkehr zur «alten Normalität» ist nicht in Sicht.

Das Wetter stimmt, die Touristen kommen allmählich zurück. Von Sommerstimmung ist bei der SGV-Gruppe derzeit trotzdem wenig zu spüren. Zu weit weg ist die Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees noch von der «vorpandemischen Normalität». Die beiden Coronajahre hätten die Gruppe stark zurückgeworfen, bilanzierte am Montag der bald abtretende Präsident der SGV Holding, Hans-Rudolf Schurter. 2021 sei besser gewesen als 2020, aufgrund der Verlustsituation «aber insgesamt noch immer ungenügend».

Schweizer Touristen bleiben für die Luzerner Schifffahrt bis auf Weiteres die wichtigste Stützte. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 20. Mai 2022)

Zwar konnte die SGV-Gruppe den konsolidierten Umsatz im Vergleich zu 2020 um 36 Prozent auf 66,5 Millionen Franken steigern. Unter dem Strich blieb auf Ebit-Stufe allerdings erneut ein Verlust von 5,5 Millionen Franken stehen. Immerhin konnte der Konzern den Vorjahresverlust von 12 Millionen Franken damit mehr als halbieren:

Die SGV-Gruppe in Zahlen in Millionen Franken 2020 2021 Konsolidierter Umsatz 49 66,5 SGV Holding 6,4 6,9 SGV 19,4 24,7 SGV Express 1,3 1,6 Tavolago 12,8 16,6 Shiptec 23 31,4 Betriebsergebnis (Ebit) –5,5 –12

Insbesondere die Gastro- und Hotelsparte der Gruppe (Tavolago AG) litt im vergangenen Geschäftsjahr erneut unter den Folgen der Pandemie und den behördlich verordneten Schliessungen, die bis Mai 2021 andauerten. Aber auch im Bereich Schifffahrt (SGV AG), der traditionell eng mit der Gastro- und Hotelsparte verzahnt ist, machte sich die Tourismusflaute bemerkbar. Auf die Besucherzahlen drückten nebst der Pandemie zusätzlich der verregnete Sommer und das Hochwasser im vergangenen Juli. Erst seit Herbst 2021 sei eine leichte Erholung zu beobachten, die mit einer teilweisen Rückkehr internationaler Gäste aus Europa und den USA einherging, sagte Schurter.

«Haben wir in dieser Dimension nicht erwartet»

Erfreut zeigte sich die SGV-Führung, dass die Passagierzahlen 2021 gegenüber dem schwierigen Vorjahr um 35 Prozent auf knapp 1,8 Millionen Personen gesteigert werden konnten. Damit lag man allerdings noch immer rund 40 Prozent unter den vorpandemischen Spitzenjahren 2018 und 2019 mit jeweils über 3 Millionen Gästen. Vor allem der Ferntourismus erholt sich derzeit langsamer als ursprünglich angenommen.

«Die Inlandreisenden bleiben vorerst die wichtigste Stütze»,

sagt Stefan Schulthess, Vorsitzender der SGV-Gruppenleitung. Dass der Reiseverkehr weltweit derart zusammenbrechen würde, habe man in dieser Dimension nicht erwartet.

Inwieweit sich die Luzerner Schifffahrt künftig vermehrt auf ausländische Nah- statt Fernmärkte fokussieren wird, könne er noch nicht sagen. Doch glaubt Schulthess an eine deutliche Nachfragesteigerung 2022, wenngleich die Erholung in städtischen Gebieten wie Luzern verhaltener ausfallen dürfte als in Bergdestinationen – «weil der Geschäftstourismus, die Events und die aussereuropäischen Touristen fehlen». Kommt hinzu, dass der erhoffte Aufschwung im Schweizer Tourismus aktuell durch Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg gedämpft wird. Die steigenden Rohstoffpreisen, allen voran bei fossilen Brennstoffen wie Öl und Gas, treffen nicht nur die Luft- und Schifffahrt, sondern die ganze Tourismusbranche.

Für das laufende Jahr sei man entsprechend vorsichtig optimistisch, von Euphorie aber weit entfernt, sagte Präsident Schurter. Der Sommerfahrplan 2022 bleibe eingeschränkt und sei noch immer weit vom Niveau von 2019 entfernt. Auch in der Gastronomie bleibe die Lage schwierig. Eine Rückkehr zur alten Normalität sei nur schon deshalb ausgeschlossen, weil unter anderem viele Generalversammlungen in der Messe Luzern, bei denen Tavolago für das Catering zuständig wäre, erneut abgesagt wurden. In gewissen Bereichen seien Preissteigerungen nicht auszuschliessen.

Akquisitionen im Ausland geplant

Uneingeschränkt positive Aussichten gibt es derzeit lediglich im Bereich Schiffbau (Shiptec AG). Dieser verzeichnete 2021 erneut einen Rekordumsatz, allen voran dank des Grossauftrags für zwei Kursschiffe auf dem Genfersee im Umfang von 60 Millionen Franken, der noch bis Anfang 2024 dauert.

«Von unseren Unternehmen hat die noch junge Shiptec die grössten Wachstumschancen»,

glaubt Schurter. Die Marke habe sich etabliert, Akquisitionen von Projekten im grenznahen Ausland stünde somit nichts mehr im Weg.

Anhand der gut laufenden Schiffbausparte zeige sich, «wie wichtig es war, dass der Verwaltungsrat vor über zehn Jahren entschieden hat, strategisch nicht nur auf den Tourismus zu setzen», ergänzte Schulthess – und würdigte damit die Arbeit des abtretenden SGV-Präsidenten, der seit 2001 im SGV-Verwaltungsrat sass (siehe Box unten). Diese Diversifikationsstrategie zahle sich nun aus. «Die Shiptec hat volle Auftragsbücher und dürfte zusätzlich vom Trend nach klimafreundlichen Schiffsantrieben profitieren.» Für die SGV und die Tavolago werde es indes ein weiteres schwieriges Jahr – auch wenn das Bedürfnis nach Reisen wieder steige.