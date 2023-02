Shopping Das Jelmoli-Haus in Zürich wird es in der heutigen Form nicht mehr geben – das sind die Pläne Das Jelmoli-Haus in der Zürcher Innenstadt, nahe der Bahnhofstrasse soll eine der grössten und attraktivsten Einkaufsdestinationen bleibt. Doch so weitermachen wie bislang ist für die Eigentümerin keine Option.

Das traditionsreiche Jelmoli-Gebäude in der Zürcher Innenstadt wird ab Anfang 2025 während voraussichtlich zwei Jahren umgebaut. Das teilte Swiss Prime Site am Montag mit. Danach sollen im Untergeschoss neu gestaltete Verkaufsflächen zur Verfügung stehen – für bestehende Mieter als auch neue Marken und Formate, wie es weiter heisst. Im Obergeschoss entstehen unter anderem Büroflächen. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf über 100 Millionen Franken.

KEY/

Valentin Hehli

«Der Umbau stellt sicher, dass das Jelmoli-Haus auch in Zukunft eine der grössten und attraktivsten Einkaufsdestinationen an der Zürcher Bahnhofstrasse bleibt», schreibt die Immobiliengesellschaft. Allerdings hat sie entschieden, das Warenhaus Jelmoli ab Ende 2024 an die neuen Marktgegebenheiten anzupassen und ab 2027 in neuer Form auf dem Markt zu positionieren sowie nicht mehr selbst weiterzubetreiben, wie es weiter heisst.

«Wir sind uns der Tragweite unseres Entscheids bewusst, haben ihn nach sorgfältiger Prüfung gefällt und kommunizieren ihn frühzeitig», wird Swiss-Prime-Site-Chef René Zahnd in der Mitteilung zitiert. «Dadurch erhalten die Mitarbeitenden Zeit für die allfällige berufliche Neuorientierung.»

Vor dem Entscheid hatte die Immobiliengesellschaft versucht, den operativen Betrieb in neue Hände zu geben – vergeblich. Mit der ausserordentlichen Dynamik des Onlinehandels und des sich ändernden Konsumverhaltens sei der stationäre Handel verstärkt in Bedrängnis geraten. Dieser Strukturwandel schlug sich «deutlich» in der Wirtschaftlichkeit des Warenhauses nieder.

Gemäss der Immobiliengesellschaft belaste das Transformationsprojekt die Erfolgsrechnung einmalig mit rund 34 Millionen Franken. Es handle sich dabei um nicht zahlungswirksame Wertberichtigungen und Sonderabschreibungen. Die detaillierten Resultate des Geschäftsjahres 2022 will sie dann am kommenden Donnerstag bekannt geben.