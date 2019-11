Sika gewinnt Swiss Technology Award

Das siegreiche Sika-Team. (Bild: PD)

(mim) Am Donnerstag ist am Swiss Innovation Forum in Basel zum 31. Mal der Swiss Technology Award verliehen worden. Der Preis wird als wichtigste Auszeichnung im Bereich des Innovations- und Technologietransfers der Schweiz bezeichnet. In der Kategorie «Innovation Leaders» gewann der Baarer Baustoffkonzern Sika, der laut einer Mitteilung mit der neuen Klebestofftechnologie «Sika Force Powerflex» Vorteile von strukturellen und elastischen Klebstoffen kombiniert habe. Die weiteren Gewinner sind FenX (nicht brennbarer Isolationsschaum) und Cutiss (Biopsie für Hauttransplantationen).