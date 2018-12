Silvan Schriber als Bankrat der Zuger Kantonalbank vorgeschlagen Der Bankrat der Zuger KB hat Silvan Schriber als neues Mitglied des Bankrats nominiert. Er wird den Privataktionären an der Generalversammlung vom 4. Mai 2019 zur Wahl vorgeschlagen.

Nach neun Jahren als Bankrätin der Zuger Kantonalbank stelle sich Carla Tschümperlin (44) nicht zur Wiederwahl, wie die Zuger KB in einer Mitteilung schreibt. Tschümperlin wurde 2010 als Vertreterin der Privataktionäre in den Bankrat gewählt. Seit 2015 amtet sie als Vizepräsidentin des Rats und ist Mitglied des Entschädigungsausschusses.

Für diesen frei werdenden Sitz habe der Bankrat nun Silvan Schriber nominiert, heisst es. Der 46-Jährige hat an der Universität St. Gallen (HSG) studiert und als Ökonom promoviert. Während rund 15 Jahren sei Schriber in leitenden Funktionen bei verschiedenen Banken tätig gewesen. Seit 2017 ist er Mitglied der Geschäftsleitung der Additiv AG in Zürich. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung von Lösungen in der digitalen Vermögensverwaltung spezialisiert. Silvan Schriber ist verheiratet, hat zwei schulpflichtige Kinder und wohnt mit seiner Familie in Zürich.

Der Bankrat der Zuger Kantonalbank setzt sich aus sieben Mitgliedern zusammen. Vier Mitglieder sind vom Kanton gewählt, drei Mitglieder durch die rund 10'000 Privataktionäre der Zuger Kantonalbank. (lb)