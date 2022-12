Strategie So baut die Luzerner Kantonalbank ihr Immo-Geschäft aus Eine neue Tochtergesellschaft der Luzerner Kantonalbank soll nächstes Jahr als Finanzierungsvermittlerin starten. Mit der geplanten Ansiedlung der Tochterfirma ausserhalb des Kantons setzt die Bank ein klares Zeichen.

Exklusiv für Abonnenten

Der Immobilienmarkt ist in Bewegung. Bild: Simon Tanner / NZZ

Bei der Präsentation der Halbjahreszahlen am Freitag gewährte die Luzerner Kantonalbank (LUKB) erste Einblicke in konkrete Projekte, die im Rahmen der neuen Strategieperiode geplant sind. Die wesentlichen Eckpfeiler der Strategie für die Jahre 2021 bis 2025 sind seit Ende 2020 bekannt: Die Bank will die Erträge breiter abstützen und weiter in Digitalisierung und Beratung investieren. Wachsen will sie insbesondere im Anlage- und Vorsorgegeschäft, im Emissions- und Handelsgeschäft sowie in den Bereichen Geschäftskunden und Immobilien.

Am Freitag stellte die Bank nun diverse Projekte in mehreren Bereichen vor. Dazu gehört zum Beispiel die Lancierung einer neuen Banking-App und ein digitales Angebot für 3a-Wertpapiersparen im ersten Halbjahr 2022. Der Fokus auf den Bereich Immobilien war aber unübersehbar. Das kommt nicht von ungefähr: Wie andere Banken spürt auch die LUKB bei den Hypotheken die ­zunehmende Konkurrenz branchenfremder Akteure wie Versicherungen und Pensionskassen. Ausserdem sinken die Margen wegen der tiefen Zinsen. Deshalb setzen Banken wie die LUKB schon seit einigen Jahren darauf, in der gesamten Immobilien-Wertschöpfungskette präsent zu sein und nicht mehr bloss in der Rolle als Hypothekargeberin zu verharren. In diesem Zusammenhang ist zum Beispiel die 30-Prozent-Beteiligung der LUKB an der Zuger Fundamenta Group zu verstehen.

«Neutrale» Finanzierungsvermittlung geplant

Die LUKB prüft nun, ob sie nächstes Jahr mit einer Tochtergesellschaft auf den Markt gehen soll, die Finanzierungsberatung vor allem rund um Hypotheken anbietet. Die neue Tochterfirma soll Immobilieninvestoren wie zum Beispiel Gemeinden, institutionelle Anleger wie Pensionskassen oder auch Privatkunden bei der Optimierung ihrer Kredite beraten. Sie soll als «neutrale Finanzierungsvermittlerin für Immobilien-, Unternehmens- und Nachfolgefinanzierungen ausserhalb des LUKB-Stammmarktes auftreten», sagte CEO Daniel Salzmann. Die neue Tochterfirma soll zu Beginn nur eine Handvoll Personen beschäftigen.

Die Gesellschaft werde zum Beispiel Offerten diverser Anbieter auf dem Markt einholen, wobei die LUKB selbst wie jede andere Bank behandelt werde. Salzmann sagte:

«Wir nehmen bewusst eine gewisse Konkurrenzierung in Kauf.»

Die Tochterfirma werde unabhängig vom Mutterhaus operieren und ausserhalb des Kantons angesiedelt sein. Damit unterstreicht die Bank den Anspruch, über die Grenzen des Kantons hinaus die Erträge steigern zu wollen. Salzmann sprach von «einer Art Test», der eine Antwort auf das veränderte Kundenverhalten sei.

Etwas Ähnliches ist der LUKB zuletzt mit der Lancierung Strukturierter Produkte gelungen. Diese werden von der Private-Banking-Einheit der LUKB in Zürich aus den Kunden in der ganzen Schweiz angeboten. Die neuen Halbjahreszahlen zeigen, dass «Strukis» mittlerweile eine hervorragende Einnahmequelle für die Bank sind. Die LUKB hofft nun, im Bereich der Finanzierungsvermittlung ebenfalls Pflöcke ausserhalb des Kantons einzuschlagen. Indem die LUKB über die neue Tochterfirma als Finanzierungsvermittlerin auftritt, konkurrenziert sie Anbieter wie zum Beispiel Avobis oder Corefinanz aus Zürich.

Plattform newhome.ch wird ausgebaut

Ein anderes Projekt dreht sich ebenfalls um Immobilien: Die seit 2013 bestehende Plattform newhome.ch soll zu einem «Ökosystem» ausgebaut werden. Die Website ging ursprünglich aus den individuellen Immobilienmarktplätzen verschiedener Kantonalbanken hervor und soll schrittweise zu einem Netzwerk für Immobilien und Wohnen ausgebaut werden. Der Zeithorizont dafür ist allerdings noch nicht definiert.

Mit dem Ausbau von newhome.ch gehen die Kantonalbanken einen ähnlichen Weg wie zum Beispiel die UBS mit Key4 oder Raiffeisen und Mobiliar mit ihrem neuen Joint Venture Liiva. Die Idee der Finanzinstitute beim Aufbau solcher Plattformen ist es, Anlaufstellen für sämtliche Bedürfnisse rund um Immobilien zu schaffen: Interessierte sollen Wohnungen finden und allenfalls verkaufen können, Hypotheken vergleichen und viele weitere Dienstleistungen beziehen. Die LUKB und die weiteren bei newhome.ch engagierten Kantonalbanken glauben offensichtlich, dass der Schweizer Markt eine weitere Immobilienplattform verträgt.

Darüber hinaus verfolgt die LUKB etliche weitere Projekte, um die Präsenz im Schweizer Immobilien- und Hypothekengeschäft zu erweitern. So werden Kunden der Onlinebank Swissquote ab Anfang 2022 Hypotheken beziehen können, die von der LUKB vertrieben werden. Es ist das erste Mal, dass die LUKB Hypothekarofferten über eine Drittfirma vertreibt. Diese Dienstleistung auch für andere Unternehmen anzubieten, sei eine Option, sagte CEO Daniel Salzmann. Zunächst stehe aber die Vertiefung der Partnerschaft mit Swissquote im Zentrum.