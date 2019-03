Sodastream liefert CO2-Zylinder nach Hause Neuer Service wird zunächst in Zug, Cham, Baar und Luzern lanciert. Maurizio Minetti

Sodastream-Schweiz-Chef Thomas Cantaro am Hauptsitz in Hünenberg. (Bild: Werner Schelbert, 4. Januar 2018)

Sodastream Schweiz mit Sitz in Hünenberg hat einen neuen Lieferdienst namens Zylindertausch@home lanciert. Das Angebot richtet sich zunächst an Kunden in Zug, Cham, Baar und Luzern. Geht der CO2-Vorrat im Sodastream-Sprudler zur Neige, kann der leere Zylinder im Milchkasten deponiert und online ein neuer 60-Liter-Zylinder bestellt werden. Geliefert wird wochentags am nächsten Werktag mit dem Velokurier Luzern Zug. Die Zylinderfüllung kostet 19.90 Franken.

«Ich freue mich riesig, dass wir unseren neuen Service Zylindertausch@home zuerst in der Zentralschweiz, also vor der Haustüre von Sodastream Schweiz, anbieten können», lässt sich Sodastream-Schweiz-Chef Thomas Cantaro in einer Mitteilung zitieren. Wenn der Test in der Zentralschweiz erfolgreich ist, will das Unternehmen das Angebot auf weitere Regionen ausdehnen.

Etwa ein Viertel aller Schweizer Haushalte nutzen das Sodastream-System. Das Unternehmen sieht sich aber zunehmender Konkurrenz ausgesetzt. So setzen Coop und Aldi auf Konkurrenzprodukte.