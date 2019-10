SoftwareOne-Börsengang: Ausgabepreis bei 18 Franken festgelegt Die Aktien des Börsenneulings SoftwareOne gehen am Freitag mit einem Ausgabepreis von 18,00 Franken an den Start. Die Börsenkapitalisierung des Unternehmens liegt zum Ausgabepreis bei etwa 2,8 Milliarden Franken.

Das Stanser Unternehmen SoftwareOne ging am Freitag an die Börse. (Bild: Keystone/Urs Flüeler, Stans, 30. September 2019)

(awp/sda) Im Rahmen des Börsengangs (IPO) seien 38,5 Millionen Aktien aus dem Besitz der Investoren KKR, Peruni Holding sowie von Mitarbeitern und weiteren Aktionären platziert worden, teilte das Unternehmen am Freitag mit.

Frisches Geld nimmt SoftwareOne mit dem Börsengang bekanntlich nicht auf. An die Schweizer Börse wurden somit nur bestehende Aktien gebracht. Die Gründungsaktionäre Daniel von Stockar, Beat Curti und René Gilli behalten auch nach dem IPO einen Anteil von 30,9 Prozent.

KKR und Peruni wiederum besitzen noch ein Aktienpaket von 15,2 bzw. 9,5 Prozent. Sollte die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt werden, würden diese Anteile sich noch weiter auf 14,4 Prozent bzw. 6,7 Prozent reduzieren.

Sperrfrist von zwölf Monaten

SoftwareOne sowie sämtliche Mitglieder des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung hätten sich zu einer Sperrfrist von zwölf Monaten ab dem ersten Handelstag verpflichtet. Die verkaufenden Aktionäre hätten ausserdem einer Sperrfrist von sechs Monaten ab dem ersten Handelstag zugestimmt.

Der Streubesitz betrage vor der Ausübung der Mehrzuteilungsoption nun 24,3 Prozent. Wird diese vollständig ausgeübt, so würde er noch auf 28,0 Prozent steigen.

Das Stanser Unternehmen SoftwareOne hilft Firmen dabei, die Software von anderen Anbietern zu verwalten, um die Übersicht über die zahlreichen IT-Produkte nicht zu verlieren. Es setzt dabei auf Partnerschaften mit Anbietern wie Microsoft, Adobe, IBM oder Oracle. Weltweit arbeiten 5'300 Personen beim Unternehmen mit Hauptsitz im Kanton Nidwalden, wo gerademal 70 Personen arbeiten. Gegründet wurde die IT-Firma im Jahr 2000.

SoftwareOne ist der fünfte Börsenzugang an der Schweizer Börse SIX im Jahr 2019. Zuvor hatten bereits Medacta, Alcon, Stadler Rail und Aluflexpack ihr Debut an der SIX gewagt.