Solarindustrie Meyer Burger zieht es nach Arizona Der einstige Solarpionier hat grosse Pläne in Amerika.

Solarmodulfertigung von Meyer Burger in Freiberg D. ZVG

Das Unternehmen hat viel durchgemacht: Meyer Burger, der einstige Solarpionier aus Thun, wurde erst hochgejubelt, ging dann fast Konkurs, die Chefs und Besitzer gaben sich die Klinke in die Hand. Dann sollte alles besser werden mit einem radikalen Strategiewechsel: Das Unternehmen will nicht mehr nur Maschinen zur Produktion von Solarmodulen herstellen, sondern diese auch gleich an Endkunden verkaufen.

Dafür will Meyer Burger eine Produktionsstätte für Hochleistungssolarmodule im schnell wachsenden nordamerikanischen Markt errichten, wie das Unternehmen bereits im September bekanntgegeben hat. Jetzt ist auch klar, wo diese Solarfabrik stehen soll: in Goodyear, einem Vorort von Phoenix, der Hauptstadt des Bundesstaates Arizona.

Die anfängliche jährliche Produktionskapazität der Anlage beziffert Meyer Burger mit 400 Megawatt, sie soll dann auf 1,5 Gigawatt erhöht werden. Hergestellt werden Solarmodule für private Dachanlagen, gewerbliche und industrielle Aufdachanlagen sowie Solarparks. Die Produktion soll spätestens Ende 2022 beginnen und bei voller Auslastung 500 Jobs schaffen. (chm)