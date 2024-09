Solarstrom-Produzenten erhalten bei der CKW wenig Geld für ihren eingespeisten Strom – das sind die Gründe Im Vergleich mit anderen Energieversorgern bezahlt der Zentralschweizer Stromkonzern CKW den grossen Solarstromproduzenten viel weniger für ihre Sonnenenergie. Die Preisgestaltung der CKW ist rechtlich umstritten.

Unternehmer Peter Schürch zeigt eine Solaranlage am Sitz seiner Firma in Sempach. Eveline Beerkircher (7. Juli 2020)

Um die Ziele der Energiewende 2050 zu erreichen, soll in der Schweiz unter anderem mehr Solarstrom produziert werden. Der Branchenverband Swissolar rechnet vor, dass es hierzulande einen Ausbau der Fotovoltaikleistung um den Faktor 20 gegenüber heute braucht.

Solarenergie für den Eigengebrauch ist sinnvoll, doch zu viel sollte man nicht davon produzieren, denn: Wer überschüssigen Solarstrom in das Netz eines Energieversorgers einspeisen will, bekommt nicht mehr so viel Geld wie früher. Das zeigt das Beispiel des Sempacher Unternehmers Peter Schürch, der mit seiner Soltracting AG in der Deutschschweiz Anlagen mit Leistungen zwischen 70 bis 600 Kilowattpeak verbaut. Zur Einordnung: Für eine 70-Kilowattpeak-Anlage braucht man ungefähr eine Dachfläche von 500 Quadratmetern. Zu Schürchs Kunden zählen Landwirte, Gewerbekunden und Gemeinden.

Keine Planungssicherheit wegen tiefer Vergütung

Wer solche grösseren Anlagen betreibt und den überschüssigen Strom in das Netz des Zentralschweizer Energieversorgers CKW einspeist, erhielt in den letzten Monaten keine zwei Rappen pro Kilowattstunde. Eine Abrechnung, die unserer Zeitung vorliegt, zeigt: Die CKW bezahlte Soltracting im vergangenen April zwischen 1,13 und 1,53 Rappen pro Kilowattstunde, im Mai stieg die Vergütung auf 1,6 Rappen. Das sind aber immer noch rund 60 Prozent weniger als noch im Februar. Hinzu kommen 2,5 Rappen für den sogenannten Herkunftsnachweis (HKN). Dieses Zertifikat gibt Auskunft darüber, wo der Strom herkommt. Bei neueren Anlagen ab einer Leistung von 100 Kilowattpeak bezahlt die CKW nur noch 1,5 Rappen HKN. Im besten Fall erhielt der Unternehmer in den letzten Monaten also rund vier Rappen pro Kilowattstunde.

«Für Solarstromproduzenten sind solche Tarife eine Zumutung», sagt Schürch. Bei anhaltend tiefen Preisen könne er die Anlagen kaum mehr amortisieren. «Wir haben Anfragen von Industrie- und Gewerbekunden, die grosse Solaranlagen planen. Doch wir mussten den Kunden vorläufig eine Absage erteilen. Unter diesen Bedingungen ist es im CKW-Gebiet unmöglich, nur schon kostendeckend Solarstrom zu produzieren», sagt Schürch. Es fehle die Planungssicherheit.

CKW ist nicht auf Solarstrom angewiesen

Ein Preisvergleich zeigt, dass andere Energieversorger bei grossen Anlagen wesentlich mehr bezahlen als die CKW. So erhält der Unternehmer aus Sempach in anderen Deutschschweizer Kantonen für vergleichbar grosse Anlagen einen Fixpreis von acht bis elf Rappen pro Kilowattstunde inklusive Herkunftsnachweis. Auch der Stadtluzerner Energieversorger EWL bezahlt elf Rappen, davon fünf Rappen HKN.

Wie kommt dieser Preisunterschied zustande? Hauptgrund ist, dass sich die CKW bereits bei Anlagen ab einer Grösse von 30 Kilowattpeak an der Strombörse orientiert – und hier schwanken die Preise täglich. Während der intensivsten Phase der Coronapandemie sanken die Strompreise am Markt auf einen historischen Tiefstwert, weil weniger Strom verbraucht wurde. «Wenn die Preise steigen, bezahlen wir den Betreibern von grossen Solaranlagen aber entsprechend mehr», sagt CKW-Sprecher Simon Schärer. In den letzten zwei Jahren habe die CKW bei Anlagen über 30 Kilowattpeak im Schnitt zwischen vier bis sechs Rappen pro Kilowattstunde bezahlt. Die CKW sei als Stromproduzentin von den tiefen Preisen ebenso betroffen wie Besitzer von Fotovoltaikanlagen, hält der Stromkonzern fest. Zudem führe der Zubau von Solaranlagen dazu, dass an sonnigen Tagen mittags inzwischen so viel Strom produziert werde, dass die Preise aufgrund der Überproduktion besonders tief seien.

Die CKW betont zudem, dass sie dank ihrer eigenen Kraftwerke genügend Strom hat. «Darum setzen wir den zusätzlichen Strom aus den Rücklieferungen an der Börse ab. Die Abnahme ist folglich nur dann kostenneutral für uns, wenn sie zum Marktpreis erfolgt», sagt der CKW-Sprecher. Zudem hätten die Solarproduzenten in der Regel bereits von Subventionen des Bundes profitiert, die von allen Stromkonsumenten finanziert werden. «Es ist nicht unsere Aufgabe, auf Kosten der übrigen Kundinnen und Kunden die Solarproduzenten noch zusätzlich zu unterstützen.»

Ist die Preisgestaltung der CKW zulässig?

Wo die Grenze zwischen kostendeckendem Fixpreis und schwankendem Börsenpreis gezogen werden soll, ist den Energieversorgern grundsätzlich freigestellt. Bei der CKW liegt sie bei Anlagen über 30 Kilowattpeak jedenfalls deutlich tiefer als bei den allermeisten übrigen Schweizer Energieversorgern.

Netzbetreiber können ihre Preise grundsätzlich selber definieren, allerdings ist es umstritten, ob es zulässig ist, so tief zu sinken wie jetzt die CKW. Bei der Rückvergütung müssten Netzbetreiber eigentlich mindestens ihre durchschnittlichen Strombeschaffungskosten vergüten, heisst es in einem Papier des Bundesamts für Energie. Wegen der eigenen Wasserkraft dürften die durchschnittlichen Strombeschaffungskosten der CKW wesentlich höher sein als nur drei bis vier Rappen.

Doch die CKW berücksichtigt bei der Festlegung der Rückliefertarife die höheren Gestehungskosten der eigenen Produktionsanlagen nicht. Sie folgt damit dem Wortlaut des Energiegesetzes. Ob und wie genau die Kosten der eigenen Produktionsanlagen in den Durchschnitt einbezogen werden müssen, sei nicht definiert, heisst es dazu bei der CKW. Die Aussage des Bundesamts für Energie stelle lediglich eine mögliche Lesart dar. «Ob das die richtige Lesart ist, wurde bislang weder von der Eidgenössischen Elektrizitätskommission noch von den Gerichten geklärt», sagt CKW-Sprecher Schärer. Vielmehr stehe die Frage im Raum, ob der Einbezug der Gestehungskosten eigener Kraftwerke überhaupt gesetzeskonform sei.

Erst die derzeit laufende Revision des Energiegesetzes könnte Klarheit schaffen. Der Branchenverband Swissolar empfiehlt in der noch bis zum 12. Juli dauernden Vernehmlassung einen minimalen Rückliefertarif von acht Rappen für alle Anlagen bis 500 Kilowattpeak. Dieser Vorschlag wird auch von anderen Organisationen gestützt. Bis die Gesetzesrevision unter Dach und Fach ist, dürfte es aber noch eine Weile dauern. Experten rechnen mit einer Dauer von mindestens vier Jahren.

Bis dahin bleibt den Betreibern von grossen Fotovoltaik-Anlagen im CKW-Gebiet nur der Rechtsweg: Ein Fachspezialist der Elektrizitätskommission schreibt in einem Brief an den Sempacher Unternehmer, dass eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der CKW-Rückliefertarife «nur im Rahmen eines auf Gesuch hin eröffneten Verwaltungsverfahrens» möglich sei. In diesem Fall seien die Kosten des Verfahrens «von der unterliegenden Partei zu tragen». Für Peter Schürch ist dies ein zu grosses finanzielles Risiko, weshalb er bislang nicht aktiv geworden ist.