Sportmarketing Final der Champions-League-Vermarkter: Holt sich ein Amerikaner die Sterne? Die Uefa hat die Vermarktung der Fernsehrechte erstmals ausgeschrieben. Vier prominente Teams stehen in der Endauswahl. Darunter die bisherige Team Marketing sowie der US-Milliardär Stephen Ross.

Die Uefa baut die europäischen Klubwettbewerbe weiter aus – und will damit (noch) mehr Geld verdienen. Insidefoto / imago sportfotodienst

Die Fussball Champions League ist eine Geldmaschine. Für den europäischen Fussballverband (Uefa) dürfte sie noch mehr ausspucken. Deshalb wird sie neu geschmiert, beziehungsweise: wird ein (neuer) Partner für die Vermarktung der Marketing- und TV-Rechte ab der Saison 2024/25 gesucht.

Die Vorrunde der Ausschreibung hat bereits stattgefunden, die vier Finalisten stehen fest. Noch im Wettbewerb mit dabei ist die Luzerner Team Marketing. Die Firma, die zum Medienkonglomerat Highlight Communications des ehemaligen FC-Basel-Präsidenten Bernhard Burgener gehört, hat das Mandat seit Beginn der Champions League im Jahr 1992. Einer Ausschreibung musste sie sich bisher nie stellen. Doch die gemäss dem gutinformierten Branchenportal «SportBusiness» verbliebenen drei Mitbewerber sind Schwergewichte im internationalen Sportbusiness.

IMG, der zum US-Event- und Entertainmentkonzern Endeavor gehört, hat eine der Offerten eingereicht. Die Firma, eine Gründung des Sportmarketing-Urgesteins Mark McCormack, hat mit der Golf-Vermarktung begonnen und spielt heute in einer Vielzahl von Sportarten eine bedeutende Rolle. Bekannt ist die Agentur allerdings vor allem für die Vermarktung einzelner Sportler, aber auch von Prominenten.

Infront ist die Agentur der Fifa

Die Agentur Infront, die ebenfalls mitbietet, weist traditionell eine grosse Nähe zur Fifa aus. Geleitet wird die ebenfalls in der Zentralschweiz domizilierte Firma sinnigerweise vom Neffen des ehemaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter. Seit einigen Jahren gehört Infront jedoch zum chinesischen Wanda-Konzern.

Hierzulande noch unbekannt ist der dritte Bieter: Relevant Sports Group (RSG). Dahinter steht der stramm konservative US-Milliardär Stephen Ross, der sein Vermögen mit Immobilien gemacht, aber einen Narren am Fussball gefressen hat. Die RSG veranstaltet seit einigen Jahren in den USA und in Asien den International Champions Cup (ICC), der auch als «Champions League on Tour» bezeichnet wird. Europäische Grossclubs nutzen die ICC jeweils als lukrative Saisonvorbereitung, indem sie etwa in den USA gegeneinander antreten – und zu Ross’ Ärger dabei häufig ihre Stars schonen.

US-Milliardär Stephen Ross hat schon 100 Millionen Dollar investiert – nun greift er direkt nach den Sternen der Champions League Michael Reaves / Getty Images North America

Gemäss einem Report der «New York Times» hat Ross schon über 100 Millionen Dollar bei der ICC verloren. Die Stadien kann er zwar füllen, doch die TV-Stationen, die das grosse Geld bringen, sind bisher nicht aufgesprungen. Ross ist deshalb bei den Grossklubs in Europa vorstellig geworden, um die Tournee besser vermarkten zu können. Mit seiner Offerte für die Champions League unterstreicht er seine Ambition, sich nicht nur mit einem Ableger davon zufrieden zu geben.

Im Endspiel wird es eng für Team Marketing

Die Stärke von Team Marketing beruht auf der langjährigen Zusammenarbeit, die Schwäche auf die schwache Finanzbasis. Burgener ist auf die Einnahmen seiner Tochter angewiesen und kann anders als seine Wettbewerber nicht selbst mit Milliarden der Uefa sichere Einnahmen garantieren. Infront bringt die Expertise und das Geld mit; doch die Nähe zur Fifa sind für den europäischen Fussballverband ebenso wenig opportun wie der chinesische Einfluss. IMG schliesslich bringt alles mit, doch unter dem grossen Dach wäre die Champions League nur eines von vielen Produkten, was bisher zumindest dem Selbstverständnis der Uefa als exklusiver Partner widerspricht.

Bleibt RSG, die Gesellschaft von Stephen Ross, als gefährlichster Gegner. Burgener dürfte gewarnt sein und die Uefa lässt sich die Optionen offen: Ihre zwei Vertreter im Verwaltungsrat von Team Marketing haben jedenfalls bereits demissioniert.