Stabübergabe bei der Zentralschweizer Handelskammer: Adrian Derungs übernimmt das Amt des IHZ-Direktors Der Krienser Adrian Derungs hat das Ruder bei der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz übernommen. Er will nicht als Verwalter angesehen werden.

Der neue IHZ-Direktor Adrian Derungs am Neujahrsapéro im Hotel Schweizerhof. Bild: Roger Grütter, Luzern,

6. Januar 2020

Die freie Rede beherrscht er ­bereits fast so gut wie sein Vorgänger. Adrian Derungs hatte am Montagabend kein Blatt in der Hand bei seiner ersten Ansprache als Direktor der Industrie- und Handelskammer Zentralschweiz (IHZ). Am traditionellen IHZ-Neujahrsapéro im Luzerner Hotel Schweizerhof hatte der 40-jährige Krienser seinen ­Einstand als Steuermann des einflussreichen Innerschweizer Wirtschaftsverbandes.

Derungs war bereits zwischen 2014 und 2017 wirtschaftspolitischer Mitarbeiter der IHZ. Sein neuer Job fühle sich eher an wie eine Heimkehr, sagte er. Zuletzt amtete Derungs als Leiter Unternehmenskommunikation und Public Affairs beim Stromkonzern CKW.

Ja zur Verantwortung, aber Nein zur Initiative

Derungs folgt in seiner neuen Funktion auf Felix Howald, der die Handelskammer zehn Jahre lang geführt hat. Der neue Direktor machte in seiner Rede klar, dass er eigene Akzente setzen will. Er trete in grosse Fussstapfen, sagte Derungs. «Aber ganz ehrlich: Das schreckt mich nicht ab, sondern es macht Mut, mit meinem Team im Rücken neue Spuren zu hinterlassen.»

Um Spuren zu hinterlassen, brauche es lockeren Umgang mit Veränderungen. «Verwalten und auf Zeit spielen, ist keine gute Strategie. Die Wirtschaftsregion Zentralschweiz darf ruhig offensiv vorgehen», so Derungs. Das vermeintliche Verwalten unseres Wohlstandes, das konservative Festhalten am Status quo sei eine Sackgasse. Veränderung sei aber nie ein Selbstzweck. Wer aktiv verändere, trage immer auch eine Verantwortung. «Ich bin überzeugt, die Zentralschweizer Wirtschaft ist sich dieser Verantwortung bewusst.»

Dann machte er einen Bogen zur Konzernverantwortungs-Initiative, welche die IHZ ablehnt. «Hier geht es vor allem um die rechtliche Verantwortung, um extrem weit greifende Klagerechte gegen Schweizer Firmen auf der ganzen Welt.» Das Ziel der Initiative teile man; Schweizer Unternehmen sollen im Ausland korrekt geschäften. «Wir glauben aber nicht, dass eine zunehmende Verrechtlichung mit ausufernden Klagemöglichkeiten das richtige Mittel dazu ist», sagte Derungs.

Präsident Ruch lobt Howalds Tatendrang

Wie sein Vorgänger es zu tun pflegte, gab auch Derungs einige weitere politische Parolen durch. So lehne man die Kündigungs-Initiative ab und befürworte die Metro-Initiative in der Stadt Luzern. Unter Felix Howald hatte sich der Verband zuletzt politischer gezeigt. IHZ-Präsident Andreas Ruch sagte, unter Howalds Führung sei der politische Einfluss der IHZ in allen Zentralschweizer Kantonen und auch auf nationaler Ebene markant gestiegen. So hat Howald unter anderem die regionale Stützpunktfunktion des Wirtschaftsdachverbands Economiesuisse bei nationalen Abstimmungen initiiert.

Ruch verabschiedete Howald mit salbungsvollen Worten, welche die 550 Gäste mehrere Male mit langem Applaus und Bravorufen quittierten. Howald habe die IHZ massgeblich geprägt und diverse neue Formate eingeführt, wie etwa das Zentralschweizer Wirtschaftsforum auf dem Pilatus. Und natürlich habe Howald auch menschlich Spuren hinterlassen. Seine farbigen ­Socken, den grünen Velohelm und den morgendlichen Spruch «How is life?» werde man vermissen, sagte Ruch.

Felix Howald selbst sagte an die Adresse der Vertreter der Zentralschweizer Wirtschaft: «Ihr seid konstruktiv, nicht arrogant und unkompliziert. Darum konnte ich sein, wie ich bin, und darum hat es so gut gepasst. Es war mehr als ein Job, es war ein Lebensgefühl.» Der 50-Jährige ist neu für die Verwaltungsrat Management AG in Luzern tätig.