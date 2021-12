Massenentlassung Abserviert: Die Deutsche Bahn will ihren Schweizer Standort schliessen – 150 Angestellten droht der Jobverlust Die Deutsche Bahn beschäftigt in Basel seit Jahrzehnten Personal, das Speisewagen und Bistros in Fernverkehrszügen bedient. Doch nun soll die Tochterfirma aufgelöst werden. Betroffene wehren sich.

Kein Schweizer Personal mehr: ICE-Bordrestaurant der DB. Jürgen Wulff / Pixabay

Seit 24 Jahren betreibt die Deutsche Bahn (DB) eine Tochterfirma in der Schweiz. Die Mitarbeitenden der DB Reise&Touristik Suisse SA bedienen etwa auf ICE-Zügen, die in Basel starten oder durch Basel fahren, die Speisewagen auf Verbindungen quer durch Deutschland. Damit soll Schluss sein: Die DB will ihrem Schweizer Standort den Stecker ziehen.

Gemäss einer Petition von betroffenen Mitarbeitenden, die auf der Plattform change.org aufgeschaltet wurde, soll die DB R&T Suisse SA per 1. Juni 2022 aufgelöst werden. Etwa 150 Mitarbeitende dürften ihre Stelle verlieren. Ein Übernahmeangebot für andere Dienststellen hat die DB ihren Schweizer Angestellten gemäss den Initianten nicht gemacht. Bereits haben fast 2000 Menschen die Petition unterschrieben.

Der Gesellschaft droht die Überschuldung

Zum Teil würden Mitarbeitende, die jahrzehntelang im Unternehmen gearbeitet hätten, kurz vor der Rente stünden oder gerade erst eine Familie gegründet hätten, auf die Strasse gestellt. «Wir kämpfen um den Erhalt unserer Arbeitsplätze», heisst es im Text. Die Solidarität ist gross: «Es ist eine Unverschämtheit, so viele Menschen im Regen stehen zu lassen», schreibt ein Unterzeichner, oder: «Die Basler Kollegen gehören zu unserer Eisenbahnfamilie dazu.»

Eine Sprecherin der Deutschen Bahn bestätigt die Pläne. Sie sagt, infolge der Coronakrise habe sich für die DB Reise&Touristik Suisse SA eine Überschuldung abgezeichnet. Darum seien Überlegungen zur strategischen Ausrichtung der Gesellschaft angestellt worden.

Es droht die Massenentlassung

Um die Überschuldung der Tochter zu vermeiden, beabsichtige die Bahn, den Betrieb der Bordgastronomie zu schliessen und den bisherigen Schweizer Teil der Logistik am Standort Basel auf die DB Fernverkehr AG zu übertragen. Die Aktiengesellschaft soll aufgelöst werden. Die Mitarbeitenden des Logistik-Betriebs erhielten damit eine Anschlussbeschäftigung. Diese dürfte allerdings ohne Schweizer Arbeitsvertrag stattfinden.

Für die Gastro-Mitarbeitenden gilt das nicht. Ihnen steht wohl eine Massenentlassung bevor. Die Mitarbeitenden hätten die Möglichkeit, im Rahmen von Konsultationsverfahren darzulegen, mit welchen Vorkehrungen Kündigungen verhindert werden können, sagt die DB-Sprecherin. Erst wenn die Bahn diese Konsultation durchgeführt habe und die Vorschläge geprüft habe, könne sie über Entlassungen und weitere Massnahmen entscheiden. Eine konkrete Zahl von gefährdeten Stellen nennt das Unternehmen nicht.

Gibt es künftig Hotelübernachtungen?

Dem Schweizer Standort dürfte zum Verhängnis geworden sein, dass die Lohnkosten hierzulande deutlich höher sind als in Deutschland – und dass die Einnahmen wegen der Coronakrise, die zu einem starken Einbruch der Passagierzahlen im öffentlichen Verkehr geführt hat, zusammengebrochen sind.

Wenn die DB das gastronomische Angebot auf den Zügen, die bisher von ihrer Schweizer Tochter bewirtschaftet wurden, aufrechterhalten will, dürfte sie entweder einen neuen Standort in Grenznähe aufbauen – oder dem Personal von ausserhalb Hotelübernachtungen in Basel bezahlen müssen. So könnten auch die Züge mit einer Abfahrt früh am Morgen in Basel weiterhin bedient werden. Möglich ist aber auch, dass es zu einem Angebotsabbau kommt.

«Geborene Kellnerpersönlichkeiten»

In Bähnlerkreisen wird der Schritt bedauert. «Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Basel haben zu den Höflichsten und Nettesten gezählt, die ich je unterwegs getroffen habe», schreibt ein Nutzer im Branchenforum «Drehscheibe Online». Sie hätten sich immer flexibel gezeigt und auch der SBB-Gastrotochter Elvetino ausgeholfen, wenn in den von dieser bedienten Zügen die Speisewagen voll gewesen seien und Chaos gedroht habe: «Einige von ihnen waren die geborenen Kellnerpersönlichkeiten.»

Es ist nicht der erste Abbau der Deutschen Bahn in der Schweiz. Im Jahr 2014 schloss sie im Zug der Auflösung der damaligen Nachtzug-Tochter CityNightLine bereits ihre Fernverkehrs-Niederlassung in Zürich. 100 Personen verloren damals ihren Job.