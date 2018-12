Stanser SoftwareOne findet neuen CEO Dieter Schlosser übernimmt die Geschäftsleitung.

Dieter Schlosser. (Bild: PD)

Nach dem Tod von Co-Gründer und CEO Patrick Winter im Juni hat das Stanser Unternehmen SoftwareOne nun einen Nachfolger gefunden. Per Anfang Jahr wird Dieter Schlosser zum neuen CEO ernannt, wie es in einer Mitteilung heisst. Bislang war er bei SoftwareOne in der Funktion als Global COO & Transformation Leader tätig. Er arbeitet seit 2012 bei SoftwareOne.

«In der aktuellen Transformation gibt es niemanden, der besser geeignet wäre, SoftwareOne zu führen als Dieter Schlosser», lässt sich SoftwareOne-Mitgründer Daniel von Stockar zitieren.

SoftwareOne beschäftigt in über 80 Ländern knapp 3000 Personen. Allein in Stans arbeiten rund 100 Angestellte. Weltweit setzt die Firmengruppe 7,2 Milliarden Franken um. SoftwareOne hilft Unternehmen dabei, ihr Software-Portfolio zu verwalten. Im Oktober hatte SoftwareOne die Übernahme des Leipziger IT-Unternehmens Comparex bekannt gegeben. (mim)