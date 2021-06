Start-up Stoffmaskenhersteller Livinguard zieht von Zug nach Cham Knapp 50 Personen sollen künftig im neuen Gebäude in der Städtler Allmend arbeiten.

Livinguard-CEO Sanjeev Swamy am Zugersee. Bild: Raisa Durandi

In der Pandemie waren und sind die Stoffmasken des Zuger Herstellers Livinguard stark nachgefragt. Die vom indischen Firmengründer Sanjeev Swamy entwickelte selbstdesinfizierende Technologie verwandelt Trägermaterialien wie Textilien in positive «Magnete» für die negativ geladenen Viren und Bakterien. Die waschbaren Gesichtsmasken aus Baumwolle eliminieren diese damit zum grössten Teil.

Das Unternehmen ist in den letzten Monaten stark gewachsen. Nun hat es beschlossen, den Sitz von der Stadt Zug nach Cham zu verlegen.

Livinguard werde in Cham die Technik- und Forschungsabteilung und den Hauptsitz zusammenführen, heisst es in einer Mitteilung. Der Betrieb sei am jetzigen Standort in Zug an die Grenzen seiner Kapazität gestossen. Livinguard hofft, alle 49 Angestellten bald im neuen Gebäude in der Städtler Allmend unterzubringen und die zusätzlichen Räumlichkeiten für das technische Team nutzen zu können.

«Solche Unternehmen stärken unseren Wirtschaftsstandort»

Bei der Suche nach einem grösseren Gelände sei es ein Anliegen gewesen, in der Region zu bleiben. «Unser Umzug nach Cham ist ein Beweis für die harte Arbeit des gesamten Livinguard-Teams, um der Welt eine selbstdesinfizierende Technologie zur Verfügung zu stellen, welche zu einem signifikanten Wachstum in der Schweiz geführt hat», sagt CEO Sanjeev Swamy. Dieser Schritt ermögliche es, die weltweit wachsende Nachfrage zu bedienen, die patentierte Technologie weiterzuentwickeln und in neue Produkte zu integrieren. Livinguard ist in der Schweiz, Deutschland, USA, Singapur, Japan, Indien und Südafrika tätig.

Für die Gemeinde Cham zeige der Zuzug, dass sie mit ihrer Wirtschaftsförderung auf dem richtigen Weg sei, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Gemeinderat hatte sich für die Legislaturperiode 2019 bis 2022 die Erhöhung der Arbeitsplätze zum Ziel gesetzt. «Ich freue mich sehr, dass eine Firma nach Cham zieht, die in diesen schwierigen Zeiten technologische Pionierarbeit für das Wohl aller Menschen leistet», sagt Gemeindepräsident Georges Helfenstein. «Solche Unternehmen stärken unseren Wirtschaftsstandort und helfen uns, die künftigen Herausforderungen zu meistern.» (mim)