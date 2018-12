Stefan Reiser übernimmt Marketingforschung beim Link-Institut Vorgänger Walter Lienhard wechselt in die IT-Branche. Maurizio Minetti

Stefan Reiser. (Bild: PD)

Beim Link-Institut mit Hauptsitz in Luzern übernimmt per 1. Januar 2019 Stefan Reiser die Leitung des Geschäftsbereichs Marketingforschung. Reiser war zuvor unter anderem beim Marktforscher Ipsos und zuletzt als Leiter Marktforschung bei der Messe München beschäftigt. Er folgt bei Link auf Walter Lienhard, der zum Badener IT-Dienstleister Avectris gewechselt hat.

Das Link-Institut betreibt an den Standorten Luzern, Zürich, Lausanne und Lugano Telefonlabore. Am Hauptsitz in Luzern arbeiten rund 60 Personen.