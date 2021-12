Steuerstreit Nach etlichen Verzögerungen steht das Verdikt bevor: Dann zeigt sich, ob sich die UBS in Frankreich verrechnet hat Alles andere als eine Verurteilung zu einer Milliarden-Busse wäre in Paris eine Überraschung.

UBS: Trübe Aussichten in Paris. Melanie Duchene / KEYSTONE

Endlich ist es soweit: Nach fast zehnjährigen Ermittlungen dürfte am Montag das Urteil der französischen Justiz gegen die UBS fallen. An sich wollte es das Gericht schon im September bekanntgeben. Die Manager und Anwälte der UBS warteten bereits im Gerichtssaal des Pariser Justizpalastes, als Gerichtspräsident François Reygrobellet eintrat und mitteilte, ein Richter falle wegen «schwerwiegenden gesundheitlichen Gründen» aus; deshalb werde die Urteilverkündung auf den 13. Dezember vertagt.

Die Bank darf zusammen mit einer Handvoll Angeklagten zittern. Mit Spannung wartet auch Chefjurist Markus Diethelm auf das Verdikt. Er hatte für die UBS über zehn Jahre die Kohlen aus dem Feuer geholt. Dank Vergleichen in New York oder in London ersparte der 64-jährige Rechtschef der Schweizer Bank Milliarden. Doch in Paris beisst er auf Granit. Die Franzosen werfen der Bank illegale Kundenanwerbung und qualifizierte Geldwäsche vor. Laut der Anklage hatten Schweizer Banker in Frankreich von 2004 bis 2012 ohne Berufslizenz vermögende Bürger akquiriert und ihnen zu undeklarierten Konten verholfen.

In erster Instanz erhielt die UBS vor zwei Jahren eine horrende Busse von 4,5 Milliarden Euro inklusive Schadenersatz aufgebrummt. In der Revision verlangt die Staatsanwaltschaft noch 3 Milliarden. Die Reduktion basiert auf einer neuen Art der Bussenberechnung durch den französischen Kassationshof: Ausschlaggebend ist nicht mehr die hinterzogene Geldsumme, sondern «nur» der dem Fiskus entgangene Steuerbetrag.

Angriff ist nicht immer die beste Verteidigung

Der Gang vor die Pariser Gerichte dürfte teuer werden: Für die UBS und ihren Rechtschef Markus Diethelm. Michel Euler / AP

In der Sache rechnen die Beteiligten mit der Bestätigung des Schuldspruchs. Das wäre eine herbe Schlappe für die UBS. Sie setzte auf Angriff und damit auf Freispruch. Einen Vergleich – der ein Schuldbekenntnis vorausgesetzt hätte – schlug Markus Diethelm aus. Das sagte er 2017 selber dem Pariser «Journal du dimanche»: «Was man uns vorgeschlagen hat, ist nicht vernünftig.» Die Franzosen verlangten 1,1 Milliarden Euro, was der Höhe der bereits hinterlegten Kaution entsprach. «Ein solcher Betrag ist undenkbar für unsere Aktionäre», fügte Diethelm an, wobei er durchblicken liess, dass er mit einem Schuldeingeständnis auch einen Präzedenzfall in anderen Staaten vermeiden wollte.

Bleibt es bei rund 3 Milliarden Euro Bussgeld, ist die Schlussfolgerung unvermeidlich: Die UBS hat sich verrechnet und diverse Aspekte falsch eingeschätzt.

UBS ist in Frankreich der Inbegriff von schuldig

Die Schweizer Bank gab sich indessen bis zum erstinstanzlichen Urteil sehr selbstsicher, wenn nicht überlegen. Ihre Pariser Anwälte scheinen ihr nicht erklärt haben, dass sich in Frankreich nie der Angeklagte überlegen fühlt, sondern die Justiz des allmächtigen Zentralstaates. Insbesondere die Steuerjustiz. Sie zeigte sich unbeeindruckt von den Heerscharen der UBS-Verteidiger. Im Gegenteil: Die Schweizer Grossbank und ihr Kürzel gelten für die meisten Franzosen als Inbegriff der Steuerflucht. «L’UBS» ist in Frankreich irgendwie aus Prinzip schuldig.

Vor allem auch seit der Affäre Cahuzac. Der gleichnamige Budgetminister war 2013 aufgeflogen, weil er, statt Steuersünder zu verfolgen, selber ein undeklariertes Konto bei der UBS unterhielt. Um sich von ihm abzugrenzen, schuf der sozialistische Präsident François Hollande die «Nationale Finanzstaatsanwaltschaft», kurz PNF. Diese als politisch «links» geltende Ermittlungsbehörde will, wie sich rasch zeigte, mit der UBS ein Exempel statuieren. Sie war es, die das erstinstanzliche Verdikt vorgab; sie berechnete – sehr willkürlich – die für Frankreich rekordhohe Bussenhöhe und sie lieferte sodann die Unterlagen für den Berufungsprozess. Man kann sich ausmalen: Würde die UBS nun freigesprochen, wäre das eine schallende Ohrfeige für die omnipotente französische Steuerjustiz. Politisch eigentlich undenkbar.

Begleiter statt Berater

Die sicherlich fürstlich honorierten UBS-Anwälte vernachlässigten indes diese politischen Zusammenhänge, als sie auf Freispruch setzten und entsprechend frei agierten. Sie wähnten sich in ihrem Recht, überzeugt, dass die PNF und damit auch die Richter keine Beweise für ihre Behauptungen fänden.

Ob bewiesen oder nicht: Das Berufungsgericht hat den Tatbestand der Geldwäsche bereits in einem Vorentscheid im Juni bestätigt. Unbestreitbar ist ferner, dass bei den von UBS-France organisierten Segelturns, Kultursoireen oder Jagdpartien auch Kundenmanager aus der Schweiz dabei waren. Die sechs mitangeklagten Ex-Spitzenbanker versuchten sich vor Gericht herauszureden, die Schweizer Gesandten hätten all die Neureichen, Fussballcracks und Lottogewinner bei diesen VIP-Events nur «begleitet, nicht angeworben». Es stach bei den Verhandlungen ins Auge: Die drei Richter wirkten von diesen Darstellungen überhaupt nicht überzeugt.

Fazit: Das wahrscheinlichste Verdikt ist nicht ein Freispruch, sondern eine Bussenreduktion. Auch damit würde sich die UBS aber kaum abfinden. Sie kann noch den Pariser Kassationshof wegen Verfahrensmängeln anrufen, und dann die europäischen Gerichte. Diese könnten, wie die Bank hofft, weniger «politisch» urteilen, vielleicht sogar die Absenz von Beweisen rügen.

Diethelm reicht den Stab weiter

Dannzumal wird Markus Diethelm seinen Job allerdings bereits aufgegeben haben. Ende Oktober hat er als Chefjurist der UBS aufgehört. Der gewiefte Stanford-Absolvent behält noch einige Monate lang brisante Dossiers, darunter zweifellos den Frankreich-Prozess; im Verlauf von 2022 wird er aber laut Firmencommunique ganz abtreten. Bis dahin könnte die europäische Rechtsprechung ihr Verdikt nicht gefällt haben.

So dürfte es an Diethelms Nachfolgerin Barbara Levi liegen, den Fall UBS-France zu beschliessen. Die finanziellen Rückstellungen für den Fall einer definitiven Verurteilung hat die Bank bereits getätigt. Aber «Paris» ist für die UBS noch nicht abgehakt.