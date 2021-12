Steuerstreit UBS legt gegen das französische Gerichtsurteil Berufung ein Die Grossbank akzeptiert Urteil und Busse des Gerichts nicht und leitet deshalb eine Berufung ein.

Der Entscheid des französischen Kassationsgerichtshofes wird von der UBS nicht akzeptiert. dpa

Die UBS hat beim französischen Kassationsgerichtshof Berufung eingelegt bezüglich des Entscheids des Berufungsgerichts, wie die Grossbank am Montagabend mitteilte. Die Berufung richtet sich auch gegen die Busse in der Höhe von 3,75 Millionen Euro, gegen die Einziehung der Kaution von 1 Milliarde Euro sowie gegen die zivilrechtlichen Schadenersatzzahlung in der Höhe von 800 Millionen Euro.

Die Berufung wurde innerhalb der gesetzlichen Frist von fünf Tagen eingereicht, um die Rechte von UBS zu wahren. «Dies erlaubt es UBS, das Urteil des Berufungsgerichts genau zu analysieren, um im besten Interesse der Stakeholder das weitere Vorgehen festzulegen», hält die Grossbank fest.