Störung bei SBB-App für Tickets behoben



Der Billett-Kauf über die SBB-App ist am Montagmorgen wegen einer technischen Störung ausgefallen. Ab 8 Uhr konnten Bahnfahrende ihr Billette nur noch am Schalter oder am Automaten lösen. Mittlerweile ist die Störung behoben worden.