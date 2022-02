Sursee Calida will Millet-Verkauf abschliessen Die Transaktion soll noch im zweiten Quartal 2022 über die Bühne gehen. Der Erlös werde für Zukäufe in den Segmenten Unterwäsche und Lingerie genutzt, heisst es.

Fokus auf Lingerie und Unterwäsche: Calida-Geschäft an der Bahnhofstrasse in Zürich. Bild: Gaëtan Bally/Keystone

Der Surseer Textilhersteller Calida hat eine bindende Vereinbarung über den Verkauf der Millet Mountain Group mit den Marken Millet und Lafuma Outdoor unterzeichnet. Die bereits im Dezember angekündigte Transaktion soll im noch im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen werden, teilte Calida am Dienstag mit.

Käufer ist Jean-Pierre Millet, Investor und Enkel des Gründers von Millet. Er übernimmt die Millet Mountain Group zusammen mit Inspiring Sport Capital, einem auf Sport-Investments spezialisierten Private Equity-Unternehmen, und führt die Gesellschaft zurück zur Gründerfamilie. Finanzielle Details zur Vereinbarung wurden nicht genannt.

Der Erlös soll für Zukäufe in den Segmenten Unterwäsche und Lingerie genutzt werden, heisst es. Die Calida Group will sich nach eigenen Angaben stärker auf das Unterwäsche- und Lingeriegeschäft konzentrieren und stösst ihr Outdoor-Portfolio weitgehend ab; aus diesem verbleibt lediglich die Lafuma Mobilier in der Hand der Calida, eine Marke für Outdoor-Möbel.

Vergangene Woche hatte Calida die deutsche Wäschemarke Erlich Textil übernommen. (gr)