Swiss Economic Forum Netzwerken ohne Ende: Das «kleine WEF» feiert seinen 25. Geburtstag Eines muss man den Gründern des Swiss Economic Forums lassen: Sie haben ihre Versprechen eingelöst. Eine Erinnerung. Florence Vuichard

Am Start: Stefan Linder und Peter Stähli (2. und 3. von links) machten das Swiss Economic Forum gross. Bild: zvg/SEF

Sie trugen Jacken mit Schulterpolstern, wie es damals Mode war: Vor 25 Jahren machten sich eine Frau und sechs Männer in Thun an den Start. Ihr Ziel: Innert dreier Jahre sollte das neu gegründete Swiss Economic Forum (SEF) zum bedeutendsten nationalen Wirtschaftsanlass für Jungunternehmer werden. Und obendrauf zu einer «Drehscheibe zwischen Wirtschaft und Politik», wie es damals hiess.

Die Ambitionen waren gross bei den Gründern rund um Stefan Linder und Peter Stähli. Heute kann man sagen: Sie haben sich mehr als erfüllt. Im Zentrum des «kleinen WEF» stehen zwar nicht mehr wie zu Beginn die Jungunternehmer und KMU, vielmehr richtet sich das Swiss Economic Forum heute vor allem an die nationale Manager-Kaste. Die Gründer sind zwar noch vor Ort, ihre Aktien haben sie jedoch mittlerweile an die NZZ-Gruppe verkauft – womit auch ein Teil des Unternehmergeistes verloren ging. Aber anders als viele andere Wirtschaftstreffen existiert das Swiss Economic Forum noch. Und schon das ist eine Leistung.

Die 25. Ausgabe jedenfalls war erneut ausgebucht, das Programm gespickt mit viel Prominenz aus dem In- und Ausland. Das Geheimnis des Erfolgs? Es sind weder die rund 80 Referenten, die das gut durchgetaktete zweitägige Programm bestreiten, noch die zahlreichen Preise, welche an Jungunternehmen vergeben werden. Der Grund warum jährlich 1350 Personen an den mittlerweile nach Interlaken verlegten Wirtschaftsanlass pilgern, ist der «Networking-Abend» unter Sternenhimmel im Park des Luxushotels «Victoria Jungfrau». Selten trifft man so viele Wirtschaftsleute auf einen Schlag, selten ist die Stimmung so locker, selten die Kontaktdichte grösser.

Dazu passt, dass letztlich der Start des Forums auch viel mit Netzwerken zu tun hatte. Auf informellen Kanälen – mit etwas Glück und Frechheit – schaffte es die Thuner Truppe, einen direkten Kontakt zu Marcel Ospel zu etablieren, zum Chef der damals frisch fusionierten UBS. Und so stand einer der gefragtesten Wirtschaftsmänner im Lande im Juni 1999 bei der ersten Ausgabe des Swiss Economic Forums auf der Thuner Bühne – ebenso wie der Zukunftsforscher Matthias Horx oder der Medienmann Roger Schawinski, der von Eva Wannemacher interviewt wurde.

Auch bei 25. Ausgabe steht der UBS-Chef wieder auf der Bühne, auch diesmal nur kurz nach einer Grossbankenfusion. Doch sonst ist vieles anders: Erstens war Sergio Ermotti schon mal da, als er zum ersten Mal UBS-Chef war. Und zweitens werden Auftrittsanfragen vom Swiss Economic Forum nicht mehr von den unteren Bankchargen im vorauseilenden Gehorsam als unwichtig entsorgt bevor sie das Chefpult erreichen. Zu gut ist der Anlass heute vernetzt.