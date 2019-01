Swiss Krono trotzt den Problemen in der Holzbaubranche Die Holzbaubranche in der Schweiz boomt. Der Holzverarbeiter Swiss Krono wuchs im letzten Geschäftsjahr zweistellig. Doch das Unternehmen spürt auch einige Widrigkeiten im Markt. Livio Brandenberg

Der Holzbausektor in der Schweiz floriert. Seit 2011 wird gemäss dem Branchenverband Jahr für Jahr mehr Holz verbaut – dies gilt für Neubauten, vor allem aber für An- und Umbauten. Davon profitiert auch Swiss Krono: Im vergangenen Geschäftsjahr, das Ende September zu Ende ging, hat der weltweit grösste Laminatbödenproduzent den Umsatz erneut gesteigert und beim Gewinn überproportional zugelegt. Der Bruttoumsatz stieg um mehr als 11 Prozent auf über 2 Milliarden Franken, wie Swiss Krono (ehemals Kronospan) in diesen Tagen mitteilte. Mit einem gruppenweiten Produktionsvolumen an Holzwerkstoffen – etwa Bau- oder Möbelplatten – von 6 Millionen Kubikmetern sei ein neuer Höchststand erreicht worden. Das entspricht rund 16-mal dem Basler Roche-Turm. Swiss Krono mit Wurzeln in Menznau beliefert mit rund 5100 Mitarbeitern weltweit 121 Länder. Am Standort Menznau beschäftigt das sich in Familienbesitz befindende Unternehmen 475 Mitarbeitende.

Der Umsatz, der im Werk Menznau im vergangenen Geschäftsjahr erwirtschaftet wurde, beträgt 300 Millionen Franken; 4 Prozent des gruppenweiten Umsatzes sei im Schweizer Markt angefallen. «Das Geschäft entwickelte sich im letzten Jahr grundsätzlich gut, auch wenn der Schweizer Markt währungsbedingt noch immer unter Importdruck steht», sagt denn auch Swiss-Krono-CEO Martin Bret­tenthaler auf Anfrage.

Viel Wald in bergigen Regionen

Denn trotz Wachstum plagen die Holzbauindustrie verschiedene Probleme, wie Brettenthaler sagt: Neben dem starken Franken habe die Schweizer Holzwirtschaft auch «strukturelle Nachteile in der Holzversorgung gegenüber dem Ausland». In der Schweiz wächst mehr Holz, als geschlagen wird. Doch das Problem ist laut dem Swiss-Krono-CEO, dass viel Wald in bergigen Zonen liegt, in welchen die Ernte, also der Einsatz von Maschinen, vergleichsweise teuer ist. Hier haben Gebiete wie etwa Skandinavien Vorteile. Deutlich teurer sei im internationalen Vergleich auch das Personal, so Brettenthaler.

Ein weiteres Problem der Schweizer Holzverarbeitungsbranche lässt sich am Beispiel der neuen Produktionshalle der Pilatus Flugzeugwerke in Stans aufzeigen: Die 200 Meter lange und 70 Meter breite Halle, in der ab Mitte dieses Jahres der Businessjet PC-24 sowie der PC-21 gebaut werden, besteht zum grössten Teil aus einheimischem Fichten- und Tannenholz. Dieses musste nach Deutschland exportiert und anschliessend importiert werden. Dies, weil die Bögen mit 52 Metern Spannweite von einer ausländischen Firma angefertigt wurden. Denn hierzulande werden gewisse Produkte, wie etwa Brettschichtholz, nicht mehr hergestellt, sondern importiert. Unter Brettschichtholz versteht man aus mindestens drei Brettlagen und in gleicher Faserrichtung verleimte Hölzer. Sie werden vorwiegend im Ingenieurholzbau verwendet.

Eine zusätzliche Widrigkeit für die Branche und ein zunehmendes Hindernis für die Verwendung des einheimischen Rohstoffes ist gemäss NZZ das langsame Sterben der Sägereien (siehe Kasten unten). Das prominenteste Beispiel ist das Grosssägewerk in Domat/Ems, das Ende 2010 dichtmachen musste. Die Konsequenzen für die lokale Waldwirtschaft sind längere Transportwege und dadurch noch höhere Kosten für Schweizer Holz, das wegen des starken Frankens in den letzten Jahren bereits deutlich teurer geworden ist.

Laut Swiss-Krono-Chef Martin Brettenthaler seien aber gerade die Zahlen des Werks in Menznau Beleg dafür, «dass man auch in der Schweiz international wett­bewerbsfähig Holzwerkstoffe produzieren kann» – trotz der genannten Probleme, zu denen er auch strengere nationale Auflagen im Forstbereich und bei Holztransporten zählt. Swiss Krono exportiere derzeit von Menznau aus Holzwerkstoffe in 77 Länder.

Externe Untersuchung entlastet Swiss Krono

Ein Problem, das nichts (direkt) mit dem Schweizer Holzmarkt zu tun hat, dürfte das Unternehmen hinter sich lassen können: Ende Oktober 2018 sind in der WOZ Vorwürfe publik geworden, Swiss Krono sei möglicherweise in den systematischen illegalen Holzabbau und den damit verbundenen Korruptionskreislauf in der Ukraine verwickelt. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Luzern besitzt im ungarischen Vasarosnameny, knapp zehn Kilometer hinter der ukrainischen Grenze, eine Holzwerkstofffabrik, Gemäss dem Bericht einer britischen NGO blüht der illegale Holzabbau in der Ukraine, staatliche Forstwirtschaftsbetriebe, die für die Kontrolle der Abholzung zuständig wären, würden den illegalen Abbau nicht verhindern, sondern schützen.

Konkret wird Swiss Krono vorgeworfen, ein illegales Angebot einer fiktiven, von der britischen NGO gegründeten Holzzuliefererfirma nicht von Beginn an abgewiesen zu haben. Diese habe aus der Ukraine illegale Angebote an Holzwerkstofffabriken im grenznahen Ausland versandt. Konkret seien Holzlieferungen versprochen worden, die gegen ukrainische Exportbestimmungen verstossen. Die zuständige Ansprechperson des Swiss-Krono-Werks in Ungarn habe Interesse gezeigt, weitere Details zum Angebot verlangt und schliesslich ein persönliches Treffen vorgeschlagen.

Das Unternehmen betonte bereits im Herbst, dass man «hohe ethische Standards einhält. Wir respektieren und gehorchen allen Gesetzen und Regulierungen». Was das Angebot an das Werk in Ungarn angehe, so gehöre es dann eben im persönlichen Treffen zur Sorgfaltspflicht, das Angebot sowie die Legalität des Zulieferers zu prüfen. Swiss Krono liess aber ausrichten, man werde «mit externer Unterstützung einer angesehenen, international tätigen Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft eine neutrale Prüfung der Vorgänge vornehmen lassen».

Diese Untersuchung sei im Nachgang zu den Vorwürfen umgehend eingeleitet worden, bestätigt Swiss-Krono-Chef Brettenthaler auf Nachfrage. Und diese umfassende Nachprüfung habe ergeben, «dass die Swiss Krono Group weder in der Ukraine noch in Ungarn die entsprechenden rechtlichen Vorschriften verletzt hat oder sich der Korruption beziehungsweise der Teilnahme an illegalem Holzeinschlag schuldig gemacht hat», so Brettenthaler. Für die Swiss Krono Group sei die Einhaltung des gesetzlichen Rahmens von höchster Bedeutung. Man habe sich immer gesetzeskonform verhalten.