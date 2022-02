Kommentar Bank-Enthüllungen: Fehlgeleiteter Rudel-Journalismus Ein Whistleblower hat die «Süddeutsche Zeitung» mit Kundendaten der Credit Suisse beliefert. Was ein internationaler Medienverbund unter Mitwirkung des «Tages-Anzeiger» daraus macht, ist ein Armutszeugnis für den Journalismus. Christian Mensch Drucken Teilen

Wieder einmal im Rampenlicht: die Credit Suisse. Hier nach einem Farbanschlag im Mai 2020. Keystone

Was ein internationaler Medienverbund unter dem Lead der «Süddeutschen Zeitung» veranstaltet, wird zum Lehrstück des modernen Journalismus: maximales Storytelling bei minimalem Inhalt. Die aufwendig produzierten und inszenierten Texte in der Zeitung oder der 33-Minuten-Film auf ARD lassen sich konsumieren wie Thriller, was sie auch sind: mit fiktionalen Mitteln auf Spannung aufgebaute Geschichten. Doch wer die skandalisierende Mache auf den faktischen Kern reduziert, stellt ernüchtert fest, wie wenig bleibt.

Es geht weder um die Verteidigung des internationalen Bankgeschäfts, geschweige denn um Mitleid mit der Credit Suisse. Doch Medien, die ihrer Aufgabe verpflichtet sind, wissen zu gewichten. Und wenn die «Suisse Secrets» einen drohenden Krieg in der Ukraine zum Nebenschauplatz degradieren, dann läuft etwas gründlich schief. Journalismus bedeutet, zu zeigen, was ist, und nicht, wie sich maximale Aufmerksamkeit generieren lässt.

Armselig ist das Verhalten der «Tages-Anzeiger»-Gruppe, die stets an der Vermarktung der Whistleblower-Papers teilhat. Um nicht gegen ein – durchaus problematisches – Gesetz zu verstossen, habe sie dieses Mal an der Auswertung der Bankdaten nicht mitgewirkt. Was ist denn das für eine Argumentation? Wären die Informationen so relevant, wie durch die internationale Aufmachung behauptet wird, wäre es geradezu die Pflicht des Schweizer Medienhauses, einen Rechtsfall zu riskieren. Dass es diesen gerade nicht riskiert, spricht Bände.