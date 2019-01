Tezos-Stiftung erweitert ihre Führung und holt erfahrenen Chefjurist Das Zuger Blockchain-Projekt holt drei Experten an Bord, um die Corporate Governance zu stärken. Livio Brandenberg

Tezos-Präsident Ryan Jesperson. (Bild: Stefan Kaiser, Zug, 27. November 2018)

Nach Jahren der Unruhe scheint sich Tezos zu festigen. Die Stiftung mit Sitz in Zug hat einer Mitteilung zufolge ihr Führungsteam erweitert. Demnach wird Rechtsanwalt Ulrich Sauter, ein Spezialist für Finanzprodukte, Fintech, Corporate Governance und Compliance, neuer General Counsel (Chefjurist). Eelco Fiole, Investment-Experte und Lehrbeauftragter für Finanz-Ethik an der Uni Lausanne, stösst als Chief Financial Officer (Finanzchef) dazu. Die Blockchain-Unternehmerin Lily Liu wird Beraterin des Stiftungsrats. «Mit ihrer Expertise und ihrem Erfahrungsschatz werden sie die Tezos-Stiftung in der nächsten Entwicklungsphase verstärken und voranbringen», heisst es in der Mitteilung vom Freitag.

Nach der erfolgreichen Lancierung des Mainnets im vergangenen Jahr konzentriere sich Tezos weiterhin auf den Ausbau der Blockchain-Plattform und des eigenen Ökosystems. Die Ernennung der drei Top-Führungskräften sei dabei ein wichtiger Schritt, der die Corporate Governance und das Knowhow stärke, heisst es weiter. «Wir freuen uns, dass Ulrich Sauter, Eelco Fiole und Lily Liu an Bord sind. Die Stiftung wird von ihrer Erfahrung profitieren», wird Tezos-Stiftungspräsident Ryan Jesperson zitiert. Bereits Ende Jahr bestätigte Jesperson, dass die Stiftung in Zug bleiben werde und hier auch Steuern zahle. Im Frühling werde man ausserdem einen grossen eigenen Coworking-Space eröffnen im Crypto Valley; der genaue Standort werde noch evaluiert.

Weltweit schnell wachsende Community

Ulrich Sauter. (Bild: PD)

Ulrich Sauter ist seit über 20 Jahren als Anwalt und in der Finanzbranche tätig. Bevor er zur Anwaltskanzlei Naegeli & Partners in Zürich stiess, war er General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung von Leonteq.

Eelco Fiole ist Co-Gründer und einziger Managing Partner von Alpha Governance Partners. Das international tätige Unternehmen erbringt Treuhanddienstleistungen mit Fokus auf Risikobewältigung und Governance. Fiole verfügt über 25 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche. Er übernahm in treuhänderischer Funktion zahlreiche COO- und CFO-Mandate im den Bereichen Alternative Investments, Wealth Management and Blockchain und wird die Risikodiversifikations-Strategie bei Tezos weiter vorantreiben. Fiole ist Lehrbeauftragter für Finance Ethics an der Universität Lausanne.

Lily Liu ist bereits im November des letzten Jahres als Beraterin zur Tezos-Stiftung gestossen. Sie bringt grosse Erfahrung im Private-Equity- und im Blockchain-Bereich mit. Liu ist Mitgründerin des Blockchain-Startups Ear.com, das 2018 von Coinbase erworben wurde. Sie wird gemäss Tezos eng mit dem Stiftungsrat zusammenarbeiten, insbesondere bei der Strategieentwicklung und dem Aufbau des Ökosystems.

Tezos ist ein Blockchain-Protokoll, das von den Token-Besitzern abgeändert und laufend verbessert werden kann. Es wurde im Sommer 2018 erfolgreich eingeführt und hat laut eigenen Angaben weltweit eine schnell wachsende Community.

Die Tezos-Stiftung hat ihren Sitz in Zug. Ihre neuen Räumlichkeiten im Coworking Space CV Labs beim Bahnhof werden nicht nur von der Tezos-Stiftung genutzt, sondern stehen auch Mitgliedern der Community zur Verfügung, darunter auch Entwickler-Teams, die von der Stiftung gefördert werden.